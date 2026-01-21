Clássico entre Santa Cruz e Náutico terá utilização do VAR na 1ª fase do Pernambucano

VAR ( Rafael Vieira)



O Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico que acontece no próximo domingo (25), às 18h, na Arena Pernambuco, em duelo pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, contará com o uso do VAR na primeira fase da competição.

De acordo com o regulamento da competição, o VAR é obrigatório apenas nas fases de mata-mata, com os custos arcados pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). No entanto, em jogos da primeira fase, a utilização da tecnologia é facultativa, desde que o clube mandante assuma as despesas. Neste caso, o Santa Cruz será o responsável pelo pagamento da operação. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do

Inicialmente, o Tricolor do Arruda havia solicitado à FPF a presença de arbitragem de fora do estado, além do VAR. Contudo, o pedido foi revisto em razão dos altos custos envolvendo passagens e hospedagens dos profissionais, optando-se pela utilização de árbitros locais.

Antes do clássico, as duas equipes entram em campo pela quarta rodada do Estadual. O Santa Cruz enfrenta o Retrô nesta quarta-feira (22), às 21h30, na Arena Pernambuco. Já o Náutico mede forças contra o Jaguar na quinta-feira (23), às 20h, também na Arena.