Santa Cruz fecha grupo e começa a dar cara ao time para a estreia da temporada 2026

Com chegadas de 11 reforços, o Tricolor terá desafio internacional na Vitória Cup e estreia no Pernambucano marcada para 11 de janeiro

Equipe do Santa Cruz em partida de pré-temporada (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz começa a ganhar forma às vésperas da estreia oficial na temporada 2026. O Tricolor do Arruda entra em campo pelo Campeonato Pernambucano no dia 11 de janeiro, quando enfrenta o Decisão, e já apresenta sinais de um time definido.

Antes do compromisso pelo Estadual, a equipe coral terá mais um teste importante. No dia 8 de janeiro, o Santa Cruz disputa a Vitória Cup, torneio de pré-temporada, enfrentando o Defensa y Justicia, da Argentina, na Arena de Pernambuco. O duelo servirá como uma avaliação de maior exigência para o elenco comandado por Marcelo Cabo.

Fora de campo, o clube também avançou no planejamento e concluiu as negociações com reforços para iniciar o novo ano.

Ao todo, foram 11 contratações:

O goleiro Gabriel Souza; o zagueiro Ianson; os laterais-direitos Pedro Costa e Hamilton; o lateral-esquerdo Alex Ruan; o volante Andrey; o meia Patrick Allan; e os atacantes Robinho, Vitinho, Matheus Régis e o centroavante Quirino.

Apesar dos acordos fechados, apenas Hamilton, Pedro Costa e Matheus Régis ainda não foram anunciados oficialmente pelo clube, pois possuem pré-contrato assinado.

TIME TITULAR

Dentro de campo, o Santa Cruz vem correspondendo. Nos dois jogos-treinos realizados até aqui na pré-temporada, ambos no Arruda, o Tricolor conquistou duas vitórias: 1 a 0 sobre o Laguna e uma goleada por 7 a 1 diante do Santa Cruz-RN. Os testes deram indícios da formação que pode ser utilizada por Marcelo Cabo na estreia da temporada.

A equipe considerada base tem:

Rokenedy; Pedro Costa, Ianson, Eurico e Rodrigues; Andrey, Balotelli e Patrick Allan; Renato, Robinho e Ariel (Quirino).

A principal dúvida está no comando do ataque. O centroavante argentino Ariel participou do jogo-treino contra o Laguna, no último dia 13, mas apresentou um quadro de tendinite solear na perna esquerda e ficou fora do teste diante do Santa Cruz-RN.

A expectativa é que ele se recupere a tempo de ser titular na estreia coral. Caso contrário, Quirino surge como opção para vestir a camisa 9.