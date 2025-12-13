Em primeiro jogo-treino da pré-temporada, Santa Cruz vence Laguna
Publicado: 13/12/2025 às 18:37
Andrey, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC))
O Santa Cruz iniciou a sua preparação para a temporada de 2026 com vitória. Neste sábado (14), o Santa Cruz venceu o Laguna-RN, por 1 a 0, em jogo-treino realizado no Estádio do Arruda. O único gol foi marcado pelo atacante Robinho. A atividade foi dividida em três tempos de 30 minutos, permitindo ao técnico Marcelo Cabo testar diferentes combinações e dar ritmo de jogo aos atletas.
Nem tudo foi motivo de comemoração para a equipe coral. Neste sábado (13), o Santa Cruz confirmou que o lateral-esquerdo Alex Ruan sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treinamento. Exames médicos apontaram lesão no ligamento colateral medial e estiramento na região póstero-lateral do joelho. Segundo o médico do clube, Antônio Mário, o jogador já iniciou o tratamento fisioterápico e deve permanecer afastado das atividades por cerca de quatro semanas.
Jogos-treinos
O Tricolor do Arruda segue firme no cronograma da pré-temporada. A comissão técnica programou mais dois jogos-treinos no estádio do Arruda: contra o Santa Cruz de Natal, no dia 23, e diante do Amazonas, no dia 30, como parte da preparação para a temporada de 2026.
Confira jogos-treinos do Santa Cruz na pré-temporada:
(dia 23): Santa Cruz x Santa Cruz de Natal - estádio do Arruda
(dia 30): Santa Cruz x Amazonas - dia 30 - estádio do Arruda
Jogo-treino finalizado no Arruda! ????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 13, 2025
O Time do Povo venceu o Laguna por 1x0 em atividade realizada em três tempos de 30 minutos, dando sequência à preparação para a temporada. pic.twitter.com/d9Ycbis39s