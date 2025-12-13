diariodepernambuco.com.br
Em primeiro jogo-treino da pré-temporada, Santa Cruz vence Laguna

Com gol de Robinho, Santa Cruz vence o Laguna-RN em jogo-treino no Arruda

Paulo Mota

Publicado: 13/12/2025 às 18:37

Andrey, volante do Santa Cruz/Evelyn Victoria/SCFC)

Andrey, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC))


O Santa Cruz iniciou a sua preparação para a temporada de 2026 com vitória. Neste sábado (14), o Santa Cruz venceu o Laguna-RN, por 1 a 0, em jogo-treino realizado no Estádio do Arruda. O único gol foi marcado pelo atacante Robinho. A atividade foi dividida em três tempos de 30 minutos, permitindo ao técnico Marcelo Cabo testar diferentes combinações e dar ritmo de jogo aos atletas.

Primeira baixa da pré-temporada

Nem tudo foi motivo de comemoração para a equipe coral. Neste sábado (13), o Santa Cruz confirmou que o lateral-esquerdo Alex Ruan sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treinamento. Exames médicos apontaram lesão no ligamento colateral medial e estiramento na região póstero-lateral do joelho. Segundo o médico do clube, Antônio Mário, o jogador já iniciou o tratamento fisioterápico e deve permanecer afastado das atividades por cerca de quatro semanas.

Jogos-treinos
O Tricolor do Arruda segue firme no cronograma da pré-temporada. A comissão técnica programou mais dois jogos-treinos no estádio do Arruda: contra o Santa Cruz de Natal, no dia 23, e diante do Amazonas, no dia 30, como parte da preparação para a temporada de 2026.

Confira jogos-treinos do Santa Cruz na pré-temporada:

(dia 23): Santa Cruz x Santa Cruz de Natal - estádio do Arruda
(dia 30): Santa Cruz x Amazonas - dia 30 - estádio do Arruda

 

