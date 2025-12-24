diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
SANTA CRUZ

Novo plano de sócios do Santa Cruz enfrenta críticas da torcida; confira modalidades

Retirada da gratuidade nos ingressos provoca debate entre tricolores após anúncio do clube

Gabriel Farias Alves

Publicado: 24/12/2025 às 15:34

Torcida do Santa Cruz/Rafael Vieira

O novo plano de sócios do Santa Cruz, lançado na última terça-feira (23), começou cercado por críticas e insatisfação da torcida tricolor. A principal razão do descontentamento foi a retirada do tradicional sistema de “check-in”, benefício que garantia acesso gratuito aos jogos para os associados e que era visto como um dos pilares do programa anterior.

Batizado de “Plano de Sócios do Time do Povo”, o novo modelo apresenta duas categorias: Sócio Coral Povão Tricolor, ao custo de R$ 19,14 mensais, e Sócio Coral Fiel Tricolor, com valores de R$ 99,90 no plano mensal ou R$ 49,95 no plano anual. A mudança mais sensível, no entanto, foi justamente o fim da gratuidade dos ingressos, substituída por descontos de 50% na compra das entradas.

Até então, o torcedor coral precisava apenas realizar o check-in no setor ao qual tinha direito para garantir presença no estádio, tanto no Arruda quanto na Arena de Pernambuco, quando o clube passou a mandar jogos no estádiode Copa do Mundo. A extinção desse benefício gerou forte reação negativa nas redes sociais, onde muitos torcedores classificaram o novo plano como um aumento de custo.

O cenário ganha ainda mais peso por conta do planejamento do Santa Cruz para 2026. Com a reforma do Estádio do Arruda prevista ao longo deste ano, o clube confirmou que mandará todos os seus jogos na próxima temporada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O próprio plano de sócios já ratifica o estádio como casa coral em 2026.

Além da perda do ingresso gratuito, parte da torcida demonstra preocupação com os valores que serão praticados nas bilheterias. O temor é que, somado ao deslocamento maior até a Arena de Pernambuco, o custo final para acompanhar o time se torne ainda mais pesado para o torcedor.

PLANOS

Sócio Coral Povão Tricolor

Considerado o plano de entrada, garante 50% de desconto para ingressos no Anel Superior da Arena de Pernambuco, conforme disponibilidade.

Entre os benefícios estão prioridade 2 na compra de ingressos, participação em pré-vendas exclusivas,como a da nova camisa fornecida pela Reebok, e acesso à área exclusiva do programa de sócios.

Sócio Coral Fiel Tricolor

Oferece desconto de 50% para ingressos em qualquer setor da Arena, também sujeito à disponibilidade. O plano dá prioridade 1 na compra de entradas e inclui uma série de vantagens adicionais, como sorteios para visita ao vestiário, acesso ao camarote, participação em coletivas, presença no cercadinho e seis vagas de mascote por jogo.

O associado ainda passa a integrar o clube de benefícios, com descontos em mais de 100 empresas parceiras, além de ter direito a voto e acesso à TV Coral

