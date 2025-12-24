Novo plano de sócios do Santa Cruz enfrenta críticas da torcida; confira modalidades

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O novo plano de sócios do Santa Cruz, lançado na última terça-feira (23), começou cercado por críticas e insatisfação da torcida tricolor. A principal razão do descontentamento foi a retirada do tradicional sistema de “check-in”, benefício que garantia acesso gratuito aos jogos para os associados e que era visto como um dos pilares do programa anterior.

Batizado de “Plano de Sócios do Time do Povo”, o novo modelo apresenta duas categorias: Sócio Coral Povão Tricolor, ao custo de R$ 19,14 mensais, e Sócio Coral Fiel Tricolor, com valores de R$ 99,90 no plano mensal ou R$ 49,95 no plano anual. A mudança mais sensível, no entanto, foi justamente o fim da gratuidade dos ingressos, substituída por descontos de 50% na compra das entradas.

Até então, o torcedor coral precisava apenas realizar o check-in no setor ao qual tinha direito para garantir presença no estádio, tanto no Arruda quanto na Arena de Pernambuco, quando o clube passou a mandar jogos no estádiode Copa do Mundo. A extinção desse benefício gerou forte reação negativa nas redes sociais, onde muitos torcedores classificaram o novo plano como um aumento de custo.

O cenário ganha ainda mais peso por conta do planejamento do Santa Cruz para 2026. Com a reforma do Estádio do Arruda prevista ao longo deste ano, o clube confirmou que mandará todos os seus jogos na próxima temporada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O próprio plano de sócios já ratifica o estádio como casa coral em 2026.

Além da perda do ingresso gratuito, parte da torcida demonstra preocupação com os valores que serão praticados nas bilheterias. O temor é que, somado ao deslocamento maior até a Arena de Pernambuco, o custo final para acompanhar o time se torne ainda mais pesado para o torcedor.

Confirmado: o novo plano de sócios do Santa Cruz é muito ruim, principalmente porque a mensalidade não dá mais 100% de desconto nos ingressos.



Vou aguardar qual será o valor dos ingressos em janeiro e tomar uma decisão, pois a situação pode até piorar. ???? — Tuit do Santinha ?????????????????? (@tuitdosantinha) December 23, 2025

PLANOS

Sócio Coral Povão Tricolor

Considerado o plano de entrada, garante 50% de desconto para ingressos no Anel Superior da Arena de Pernambuco, conforme disponibilidade.

Entre os benefícios estão prioridade 2 na compra de ingressos, participação em pré-vendas exclusivas,como a da nova camisa fornecida pela Reebok, e acesso à área exclusiva do programa de sócios.

Não vai ter adesão, não vai ter público pagante de ingressos avulsos (certamente salgados), não vai ter consumo dentro do estádio (em consequência do custo de mensalidade/ingresso avulso + custo logístico alto pra Arena). Esse plano já nasce fadado a um fracasso retumbante. — Will Nascimento???? (@will_historia) December 23, 2025

Sócio Coral Fiel Tricolor

Oferece desconto de 50% para ingressos em qualquer setor da Arena, também sujeito à disponibilidade. O plano dá prioridade 1 na compra de entradas e inclui uma série de vantagens adicionais, como sorteios para visita ao vestiário, acesso ao camarote, participação em coletivas, presença no cercadinho e seis vagas de mascote por jogo.

O associado ainda passa a integrar o clube de benefícios, com descontos em mais de 100 empresas parceiras, além de ter direito a voto e acesso à TV Coral