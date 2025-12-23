Santa Cruz goleia por 7 a 1 o Santa Cruz-RN em jogo-treino no Arruda

Os gols da equipe coral foram marcados por Quirino, Patrick Allan, Eurico, Renato, Ryan (duas vezes) e William Alves

Equipe do Santa Cruz em jogo-treino diante do Santa Cruz-RN no Arruda (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz deu sequência à preparação para a temporada de 2026 na tarde desta terça-feira (23), com a realização de mais um jogo-treino no estádio do Arruda. Em campo, a equipe comandada por Marcelo Cabo não teve dificuldades e goleou o Santa Cruz-RN por 7 a 1, em atividade realizada sem a presença de público e imprensa.

A movimentação começou às 15h30 e foi dividida em três tempos de 35 minutos, permitindo ao treinador observar diferentes formações e dar minutagem a boa parte do elenco. Os gols da equipe coral foram marcados por Quirino, Patrick Allan, Eurico, Renato, Ryan (duas vezes) e William Alves.

FORMAÇÃO CORAL

O Santa Cruz iniciou a partida com a seguinte formação: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino.

Ao longo do jogo, Marcelo Cabo promoveu diversas alterações, com as entradas de Felipe Alves (Gabriel), Israel, Harley, William Alves, David Cabeça, Fabiel, Pedro Favela, Willian Júnior, Vini Hora, Vitinho (Castilho) e Ryan.

PRÉ-TEMPORADA

Este foi o segundo jogo-treino do Tricolor nesta pré-temporada. No último dia 13, também no Arruda, a Cobra Coral havia vencido o Laguna por 1 a 0, com gol do atacante Robinho. Naquela oportunidade, o time titular foi formado por Rokenedy, Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Robinho, Renato e Ariel.

DESFALQUES

Para a atividade desta terça, o técnico Marcelo Cabo não pôde contar com o lateral-direito Alex Ruan, que sofreu uma lesão na coxa e tem retorno previsto apenas para meados de janeiro de 2026, além do volante Gabriel Galhardo, que segue em processo de recondicionamento físico.

ESTREIA TRICOLOR

A estreia oficial do Santa Cruz na temporada de 2026 está marcada para o dia 8 de janeiro, quando enfrenta o Defensa y Justicia, às 20h30, na Arena de Pernambuco, pela Vitória Cup. Já pelo Campeonato Pernambucano, o primeiro compromisso será no dia 11 de janeiro (domingo), às 17h, também na Arena, diante do Decisão.