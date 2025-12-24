Quirino destaca competitividade do elenco e projeta acesso do Santa Cruz em 2026

Quirino, centroavante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz )

Apresentado oficialmente nesta terça-feira (23), o atacante Quirino falou pela primeira vez como jogador do Santa Cruz e demonstrou confiança no projeto coral para a temporada de 2026. Experiente e com histórico de acessos na carreira, o jogador destacou o espírito competitivo do elenco como fator determinante para a busca pelo principal objetivo do clube: o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em suas primeiras palavras, Quirino ressaltou o que considera essencial para uma campanha vitoriosa na Série C. Mesmo com pouco tempo de convivência no elenco, o atacante afirmou ter identificado um grupo comprometido e preparado para competir em alto nível ao longo da temporada.

“O segredo para a gente conquistar o acesso, eu acho que é competir. Creio que eu cheguei há pouco tempo, mas, ao menos nesse pouco tempo nos treinamentos, vi que é uma equipe muito competitiva e que foi montada aqui. Então, tem tudo para dar certo para, lá no final, a gente consiga esse tão sonhado acesso.”

O currículo do atacante impressiona pelo histórico coletivo. Ao longo da carreira profissional, Quirino soma nove acessos, sendo quatro para a Série B, um para a Série C, um para a Série A e três em campeonatos estaduais, números que reforçam o perfil de atleta acostumado a disputar momentos decisivos.

A escolha pelo Santa Cruz, segundo o jogador, foi pautada pelo projeto esportivo apresentado pela diretoria, mesmo diante de propostas de clubes que disputarão a Série B em 2026. Quirino revelou que a decisão foi tomada em conjunto com a família, levando em consideração o tamanho do clube e a ambição envolvida no desafio.

“Desafio muito grande. A gente sabe da grandeza que é o Santa Cruz. Eu tinha proposta de Série B, mas meu empresário, quando me ligou e falou que tinha um projeto bacana do Santa Cruz, eu, junto com a minha família, sentamos, conversamos e decidimos que aqui seria o melhor lugar para estar.”

Ciente da pressão natural que envolve vestir a camisa tricolor, o atacante fez questão de destacar o peso da responsabilidade e garantiu estar preparado para o desafio. Com discurso firme, Quirino afirmou que não se acomoda diante das dificuldades e que entende o significado histórico do clube no cenário nacional.

“A responsabilidade é enorme. Eu sou um cara que não sou acomodado com as situações (…) Eu sei da responsabilidade que é vestir essa camisa, pela tradição, pela grandeza que é.”