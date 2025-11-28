SAF do Santa Cruz: veja o orçamento e as garantias previstas em proposta votada na AGE

Proposta de SAF do Santa Cruz: confira o orçamento e as garantias que vão ser votada na AGE

O Santa Cruz realiza neste domingo (30), das 8h às 17h, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que pode definir o futuro do clube. Os sócios votarão a proposta de implementação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), considerada um dos passos mais significativos da história recente da Cobra Coral.

Segundo o plano apresentado, os orçamentos mínimos da SAF variam de acordo com a divisão em que o clube estiver disputando. Com a aprovação da proposta e a resolução dos impasses jurídicos, o orçamento projetado para 2026 será de R$ 36 milhões, já que a Cobra Coral disputará a Série C.

Série A: R$ 100 milhões

Série B: R$ 52 milhões

Série C: R$ 36 milhões



Garantias para a associação

A proposta também inclui garantias importantes para o associação, como o Bônus de Subscrição Controle, que permite ao clube retomar o comando da SAF em caso de inadimplência da investidora; a Opção de Compra, que possibilita a recompra da participação da investidora; e o mecanismo de Antidiluição, garantindo a manutenção de pelo menos 10% do clube em caso de aumento de capital.

Próximos passos

Caso seja aprovada na AGE, a proposta ainda precisará ser ratificada pelo Conselho Deliberativo. Em seguida, o clube deverá protocolar os termos no processo de recuperação judicial, apresentando ao juiz o plano de pagamento aos credores e os detalhes da constituição da SAF.