SAF do Santa Cruz: veja o orçamento e as garantias previstas em proposta votada na AGE

Proposta de SAF do Santa Cruz: confira o orçamento e as garantias que vão ser votada na AGE
Publicado: 28/11/2025 às 09:51
Torcida do Santa Cruz ( Fabio Souza/CBF)
O Santa Cruz realiza neste domingo (30), das 8h às 17h, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que pode definir o futuro do clube. Os sócios votarão a proposta de implementação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), considerada um dos passos mais significativos da história recente da Cobra Coral.
Segundo o plano apresentado, os orçamentos mínimos da SAF variam de acordo com a divisão em que o clube estiver disputando. Com a aprovação da proposta e a resolução dos impasses jurídicos, o orçamento projetado para 2026 será de R$ 36 milhões, já que a Cobra Coral disputará a Série C.
Série A: R$ 100 milhões
Série B: R$ 52 milhões
Série C: R$ 36 milhões
Garantias para a associação
A proposta também inclui garantias importantes para o associação, como o Bônus de Subscrição Controle, que permite ao clube retomar o comando da SAF em caso de inadimplência da investidora; a Opção de Compra, que possibilita a recompra da participação da investidora; e o mecanismo de Antidiluição, garantindo a manutenção de pelo menos 10% do clube em caso de aumento de capital.
Bônus de Subscrição Controle: permite ao clube retomar o controle da SAF em caso de inadimplência da investidora.
Opção de Compra: possibilita a recompra da participação da investidora no futuro.
Antidiluição: garante a manutenção de pelo menos 10% do clube em caso de aumento de capital.
Próximos passos
Caso seja aprovada na AGE, a proposta ainda precisará ser ratificada pelo Conselho Deliberativo. Em seguida, o clube deverá protocolar os termos no processo de recuperação judicial, apresentando ao juiz o plano de pagamento aos credores e os detalhes da constituição da SAF.
Domingo, das 8h às 17h, tem votação da SAF. ?????????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 27, 2025
Se você é sócio apto e atende aos requisitos descritos no card, participe e faça parte desse momento decisivo para o futuro do Santa Cruz.
Caso você preencha todos os requisitos e não consta na lista disponível no site, entre em… pic.twitter.com/YgTCH7zgSV