Santa Cruz
Santa Cruz

SAF do Santa Cruz: Saiba se está apto para participar da votação na AGE

SAF do Santa Cruz: veja se você está apto a participar da AGE

Paulo Mota

Publicado: 28/11/2025 às 09:14

SANTA CRUZ/ARQUIVO/DP

SANTA CRUZ (ARQUIVO/DP)

O Santa Cruz se aproxima de um momento histórico para sua transformação em Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para domingo (30), das 8h às 17h, será quando os sócios votarão sobre a proposta para adquirir 90% das ações da SAF tricolor por 1 bilhão em 15 anos.

Para participar da votação, os sócios devem atender a critérios específicos:

  • - Adimplência desde 30 de outubro de 2024
  • - 18 anos ou mais
  • - Constar na lista de sócios aptos, disponível no site oficial (ACESSE A LISTA)

Próximos passos
Caso a proposta seja aprovada na AGE, a decisão precisará ser ratificada pelo Conselho Deliberativo. Em seguida, o clube terá que protocolar os termos do acordo no processo de recuperação judicial, apresentando ao juiz o plano de pagamento aos credores e os detalhes da constituição da SAF.

