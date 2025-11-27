Santa Cruz aponta rescisões de Galhardo e Nathan como "descompassos de transição para SAF"

Thiago Galhardo e Nathan em ação pelo Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz divulgou, nesta quinta-feira (27), uma nota oficial em que reconhece viver "um dos momentos mais importantes de sua trajetória" e admite que o clube atravessa um período de forte instabilidade enquanto aguarda a formalização da SAF.

De acordo com o Tricolor, a lacuna jurídica e administrativa tem sido apontada como um dos fatores que contribuíram para os episódios recentes de rescisões indiretas do atacante Thiago Galhardo e do lateral-esquerdo Nathan, ambas concedidas liminarmente pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Além disso, afirmou que houve comportamento dos jogadores "contraditório às ações e ao que era esperado", embora não tenha detalhado que atitudes motivaram essa avaliação.

No comunicado, a Cobra Coral S.A, empresa responsável pela futura gestão, detalha avanços na Recuperação Judicial, comenta os impactos das recentes rescisões liminares e reafirma que todas as pendências serão assumidas pela futura sociedade anônima do futebol.



Avanço financeiro

Segundo a nota, as últimas semanas representaram um "ponto de virada histórico" para a instituição. A Cobra Coral S.A afirma ter ajudado o clube a fechar acordos com mais de 250 credores, com um desembolso superior a R$ 4 milhões dentro do processo de Recuperação Judicial.

Nos últimos dias, o investidor da SAF, Iran Barbosa, destacou a importância do processo para resolver dívidas históricas do clube. As rodadas de mediação ocorreram nos dias 04, 11, 18 e 25 de novembro, em formato presencial e virtual, e foram autorizadas pela Justiça dentro do processo de Recuperação Judicial.

O movimento, segundo o comunicado, é considerado "decisivo" para recuperar solvência, estabilidade, credibilidade e previsibilidade, pilares que o Santa Cruz tenta reconstruir após anos de crise estrutural e financeira.

Fim de ano traz riscos sem SAF formalizada

Ainda no texto, o clube reconhece que sempre soube que o fim da temporada exigiria atenção especial — sobretudo se a SAF ainda não estivesse oficialmente constituída, como é o cenário atual. Santa Cruz vê decisões da CNRD (sobre Thiago Galhardo e Nathan) como reflexo do "período de transição"

O clube classificou as saídas como "parte resultante dos descompassos deste período de transição política e jurídica". A Cobra Coral S.A também declarou que irá auxiliar o Tricolor judicialmente nas esferas competentes e reforçou que todas as decisões e obrigações determinadas pelo CNRD serão incorporadas pela futura SAF, isentando a associação de impactos futuros.

Na parte final da nota, a empresa afirma que o processo de formalização da SAF está perto de ser concluído, citando o apoio de torcedores e conselheiros.

"Em breve este processo estará terminado", diz o texto, que também ressalta que a Cobra Coral trabalhará "ao lado do Santa Cruz", ajudando a associação a construir soluções financeiras viáveis e seguras, evitando que decisões tomadas agora se tornem "problemas maiores amanhã".

Confira na íntegra o comunicado do Santa Cruz:

O Santa Cruz vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória.

Trata-se de um ponto de virada histórico, naturalmente acompanhado de desafios próprios de um processo dessa magnitude.



Nas últimas semanas, a Cobra Coral SA contribuiu para que o clube alcançasse acordos com mais de 250 credores da Recuperação Judicial, com desembolso de mais de 4 milhões de reais - um avanço decisivo para recuperar solvência, estabilidade, credibilidade e previsibilidade à instituição.



Por outro lado, sempre foi de conhecimento de todos que o final do ano traria desafios consideráveis, especialmente se a SAF ainda não estivesse formalmente constituída.



Nesse sentido, as recentes rescisões liminares de Thiago Galhardo e Nathan são parte resultante dos descompassos deste período de transição política e jurídica, aliado a um comportamento contraditório às ações e o que era esperado dos atletas.



A Cobra Coral auxiliará o clube na sua defesa nas esferas cabíveis e relembra a todos que todas as decisões do CNRD serão eventualmente

assumidas pela futura SAF.



Com a ajuda de torcedores e conselheiros, em breve este processo estará terminado. Até lá, a Cobra Coral estará ao lado do Santa Cruz apoiando a Associação na construção de soluções financeiras viáveis e seguras para todos, sempre com muita responsabilidade para que a solução de hoje não se torne um problema maior amanhã.