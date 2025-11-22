SAF Day: Santa Cruz anuncia transmissão para esclarecer pontos do contrato com a Cobra Coral Participações

O Santa Cruz realizará uma live nesta segunda-feira (24), no YouTube, às vésperas da Assembleia Geral dos Sócios que votará a constituição da SAF

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz anunciou neste sábado (22) que realizará uma transmissão ao vivo para esclarecer os pontos do contrato da SAF com a Cobra Coral Participações. A live, que ocorrerá no YouTube da TV Coral, acontecerá nesta segunda-feira (24), às 19h14, e foi intitulada de “SAF Day”.

O evento ocorre às vésperas da Assembleia Geral dos Sócios (AGE) e tem como foco a elucidação das principais questões relacionadas à transição para a Sociedade Anônima Futebol que o Santa Cruz vem realizando,

No próximo dia 30 de novembro, os sócios do clube tricolor decidirão na AGE pela transformação do Santa Cruz em SAF, processo irreversível e de grande importância para o futuro do clube.

Participarão da transmissão ao vivo os principais poderes do clube. Representando o executivo, o presidente Bruno Rodrigues e o vice-presidente Marco Benevides têm suas participações confirmadas. Além do presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena, e do presidente e vice do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo e Álvaro Maia.

Os investidores da Cobra Coral Participações também irão marcar presença no evento que buscará esclarecer as últimas dúvidas relacionadas à SAF. O encontro será aberto para perguntas e respostas, promovendo transparência e interatividade.