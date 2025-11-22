Santa Cruz se prepara para iniciar a pré-temporada com novidades no elenco

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Time do Santa Cruz. (Rafael Vieira)

Com o acesso garantido e o retorno à Série C após quatro anos, o Santa Cruz já começa a desenhar seu futuro para 2026. A pré-temporada do clube se iniciará na próxima terça-feira (25), com novidades no elenco e treinos sendo realizados no Estádio do Arruda e no CT Ninho das Cobras.

O Santa Cruz planeja uma preparação de mais ou menos 45 dias para inserir as ideias da comissão técnica para o ano de 2026, além de retomar o planejamento físico de cada jogador para se prepararem para um calendário mais recheado. Durante este tempo, serão realizados jogos-treino e amistosos visando dar ritmo de jogo ao elenco.

Elenco

Para 2026, o Santa Cruz manteve boa parte da base do time vice-campeão da Série D, além de contratar reforços pontuais e definir as saídas do elenco. Atualmente, a Cobra Coral está encaminhando a contratação de seis jogadores para reforçar o time, em meio a perdas de jogadores importantes para a disputa da Série C.

Um dos nomes mais comentados atualmente é de Vitinho, atacante formado na base do Bahia. A aproximação do Santa Cruz mostra interesse em trazer a juventude para o ataque coral, que já tem a presença de jogadores experientes.

O Santa Cruz também encaminha a contratação de outros seis reforços: o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson, o lateral-direito Pedro Costa, o lateral-esquerdo Alex Ruan, o volante Andrey e o meia Patrick Allan. A maior parte dos contratados devem aparecer no início da pré-temporada.

Outra decisão que deve ser tomada futuramente, é sobre a saída de João Pedro. O meia está em negociações para se transferir para um clube do sul do Brasil, que ainda não teve o nome revelado, mas que será rival do Santa na Série C. Além do meio-campista, outros 12 jogadores tem sua saída confirmada e três estão em processo para deixar o clube.

RAIO-X DO ELENCO

REFORÇOS ENCAMINHADOS (7)

- Gabriel Souza, goleiro que pertence ao Bahia;

- Pedro Costa, lateral-direito do Remo;

- Alex Ruan, lateral-esquerdo do Brusque;

- Ianson, zagueiro do Tombense;

- Andrey, volante do Coritiba;

- Patrick Allan, meia do Náutico

- Vitinho, atacante do Bahia;

ACERTARAM A PERMANÊNCIA (3)

- Wiliam Alves (zagueiro)

- Rodrigues (lateral-esquerdo)

- Israel (lateral-direito)

SAÍDAS CONFIRMADAS (12)

-Defesa- (5)

- Moisés (goleiro) para o Sousa-PB;

- Toty (lateral-direito), sem clube até o momento;

- Yuri Ferraz(lateral-direito) para o Uberlândia-MG;

- Vinicius Silva (lateral-esquerdo), sem clube até o momento;

- Hiago Campelo (zagueiro) para o Água Santa-SP;

-Meio campo- (2)

- Lucas Bessa (volante), sem clube até o momento;

- Jonas Paulista (meia) para o Uberlândia;

-Ataque- (5)

- Thiaguinho (ponta) para o ABC;

- Geovany (ponta) para Atlético Tubarão-SC;

- Adaílson (ponta) para o Guarany Bagé-RS;

- Pedro Henrique (atacante), sem clube até o momento;

- Eduardo Tanque (atacante),sem clube até o momento;

DE SAÍDA (4)

- Ruan Robert (zagueiro);

- Nathan (lateral);

- Matheus Melo (meia);

- João Pedro (meia);

CONTRATO ATÉ O FIM DE 2026 (10)

-Defesa- (3)

- Rokenedy (goleiro);

- Matheus Vinícius (zagueiro);

- Eurico (zagueiro);

-Meio campistas-

-Pedro Favela (volante);



- Gabriel Galhardo (volante);



- Wagner Balotelli (volante);



- Willian Júnior (meia);

-Ataque-

- Renato (ponta);



- Ariel Nahuelpán (atacante);



- Thiago Galhardo (atacante);

CONTRATO ATÉ O FIM DE 2027 (2)

- João Pedro (meia);

- Nathan (lateral-esquerdo);

CONTRATO ATÉ O FIM DE 2029 (1)

- Felipe Alves (goleiro);