Santa Cruz se prepara para iniciar a pré-temporada com novidades no elenco

Pré-temporada do Santa Cruz se inicia na próxima terça-feira (25)
Publicado: 22/11/2025 às 10:08
Com o acesso garantido e o retorno à Série C após quatro anos, o Santa Cruz já começa a desenhar seu futuro para 2026. A pré-temporada do clube se iniciará na próxima terça-feira (25), com novidades no elenco e treinos sendo realizados no Estádio do Arruda e no CT Ninho das Cobras.
Elenco
Para 2026, o Santa Cruz manteve boa parte da base do time vice-campeão da Série D, além de contratar reforços pontuais e definir as saídas do elenco. Atualmente, a Cobra Coral está encaminhando a contratação de seis jogadores para reforçar o time, em meio a perdas de jogadores importantes para a disputa da Série C.
Um dos nomes mais comentados atualmente é de Vitinho, atacante formado na base do Bahia. A aproximação do Santa Cruz mostra interesse em trazer a juventude para o ataque coral, que já tem a presença de jogadores experientes.
O Santa Cruz também encaminha a contratação de outros seis reforços: o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson, o lateral-direito Pedro Costa, o lateral-esquerdo Alex Ruan, o volante Andrey e o meia Patrick Allan. A maior parte dos contratados devem aparecer no início da pré-temporada.
Outra decisão que deve ser tomada futuramente, é sobre a saída de João Pedro. O meia está em negociações para se transferir para um clube do sul do Brasil, que ainda não teve o nome revelado, mas que será rival do Santa na Série C. Além do meio-campista, outros 12 jogadores tem sua saída confirmada e três estão em processo para deixar o clube.
RAIO-X DO ELENCO
REFORÇOS ENCAMINHADOS (7)
- Gabriel Souza, goleiro que pertence ao Bahia;
- Pedro Costa, lateral-direito do Remo;
- Alex Ruan, lateral-esquerdo do Brusque;
- Ianson, zagueiro do Tombense;
- Andrey, volante do Coritiba;
- Patrick Allan, meia do Náutico
- Vitinho, atacante do Bahia;
ACERTARAM A PERMANÊNCIA (3)
- Wiliam Alves (zagueiro)
- Rodrigues (lateral-esquerdo)
- Israel (lateral-direito)
SAÍDAS CONFIRMADAS (12)
-Defesa- (5)
- Moisés (goleiro) para o Sousa-PB;
- Toty (lateral-direito), sem clube até o momento;
- Yuri Ferraz(lateral-direito) para o Uberlândia-MG;
- Vinicius Silva (lateral-esquerdo), sem clube até o momento;
- Hiago Campelo (zagueiro) para o Água Santa-SP;
-Meio campo- (2)
- Lucas Bessa (volante), sem clube até o momento;
- Jonas Paulista (meia) para o Uberlândia;
-Ataque- (5)
- Thiaguinho (ponta) para o ABC;
- Geovany (ponta) para Atlético Tubarão-SC;
- Adaílson (ponta) para o Guarany Bagé-RS;
- Pedro Henrique (atacante), sem clube até o momento;
- Eduardo Tanque (atacante),sem clube até o momento;
DE SAÍDA (4)
- Ruan Robert (zagueiro);
- Nathan (lateral);
- Matheus Melo (meia);
- João Pedro (meia);
CONTRATO ATÉ O FIM DE 2026 (10)
-Defesa- (3)
- Rokenedy (goleiro);
- Matheus Vinícius (zagueiro);
- Eurico (zagueiro);
-Meio campistas-
-Pedro Favela (volante);
- Gabriel Galhardo (volante);
- Wagner Balotelli (volante);
- Willian Júnior (meia);
-Ataque-
- Renato (ponta);
- Ariel Nahuelpán (atacante);
- Thiago Galhardo (atacante);
CONTRATO ATÉ O FIM DE 2027 (2)
- João Pedro (meia);
- Nathan (lateral-esquerdo);
CONTRATO ATÉ O FIM DE 2029 (1)
- Felipe Alves (goleiro);