Santa Cruz atualiza lista de sócios aptos a votar na AGE sobre SAF; confira

O Santa Cruz anunciou nesta quarta-feira (12) uma retificação na lista de sócios aptos a participar da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que vai deliberar sobre a aprovação da proposta da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O encontro está marcado para o dia 30 de novembro de 2025 e é considerado um dos momentos mais importantes da história recente do Tricolor do Arruda.

De acordo com a nota oficial, a retificação cumpre o Estatuto do Clube (Seção II – Artigo 33) e ajusta a lista divulgada inicialmente em 30 de outubro de 2025, que identificava 2.466 sócios aptos a votar.

Entre as principais alterações, o clube retirou um nome duplicado, atualizou o nome de um sócio conforme solicitação e incluiu 187 novos sócios que atendem aos critérios estatutários de adimplência, idade mínima de 18 anos e mais de 12 meses de associação.

Com essas mudanças, o número total de votantes passou a 2.730, sendo 78 beneméritos, 2.465 sócios da lista anterior e os 187 recentemente incluídos. Vale lembrar, que os sócios têm poder de veto para a proposta. (CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR A LISTA)

O Santa Cruz informou ainda que a lista poderá sofrer novas atualizações, com a próxima publicação prevista para 21 de novembro de 2025.

A AGE será o momento decisivo para os sócios definirem os rumos do clube, que busca na transformação em SAF maior transparência administrativa e oportunidades de investimento para garantir estabilidade financeira e crescimento esportivo.