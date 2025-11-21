Santa Cruz confirma que jogará clássicos estaduais e Série C na Arena de Pernambuco em 2026

O presidente Bruno Rodrigues revelou que a decisão faz parte do planejamento da reforma no estádio do Arruda para a próxima temporada

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz. (Rafael Vieira)

Casa do Santa Cruz na reta decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, a Arena de Pernambucano seguirá sendo o local onde a Cobra Coral mandará os seus jogos na próxima temporada. Em contato a reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente Bruno Rodrigues revelou que o clube jogará os clássicos estaduais e toda a Série C de 2026 no estádio de Copa do Mundo.

A decisão faz parte de um planejamento da diretoria juntamente com a SAF para a reforma do estádio do Arruda. Segundo o mandatário coral, ainda está sendo estudado a possibilidade de jogos de menor porte no Arruda, mas que o martelo já está batido em relação aos clássicos e a disputa nacional da Terceira Divisão.

"Ainda terei algumas reuniões para bater o martelo sobre o Estadual, mas posso afirmar que sobre a Série C jogaremos toda a competição na Arena de Pernambuco. Até porque segundo o nosso planejamento, a SAF já estará reformando o nosso estádio (do Arruda). Então, a Série C eu posso afirmar que será toda na Arena de Pernambuco", explicou Bruno.

“No Pernambucano, a tendência é que a gente jogue todos os jogos na Arena de Pernambuco também. Mas, há uma possibilidade de levarmos os jogos de pequeno porte para o Arruda. Por exemplo, um jogo no meio de semana tarde da noite. Mas, está decidido que os clássicos serão na Arena de Pernambuco", finalizou.

Reta final de 2025 na Arena

Visando um público maior em seus jogos e a preservação das estruturas do Arruda, o Santa Cruz passou a mandar os seus jogos na Arena de Pernambucano a partir da última rodada da primeira fase da Série D desse ano, em partida contra o Treze.

No total, o clube tricolor realizou seis jogos na Arena, possuindo três vitórias, dois empates e uma derrota. Em meio a confrontos decisivos pelo acesso à Série C, o torcedor coral marcou presença com expressivos públicos, chegando a igualar o recorde do estádio ao levar 45.500 torcedores na final contra o Barra-SC.