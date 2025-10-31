Santa Cruz anuncia renovação do lateral-direito Israel

O defensor de 31 anos acertou a renovação de contrato para a temporada de 2026 no Santa Cruz

Jogador do Santa Cruz, Israel (Rafael Vieira)

O Santa Cruz anunciou nesta sexta-feira (31) a renovação do contrato com o lateral-direito Israel. O defensor de 31 anos acertou a sua continuidade no Tricolor do Arruda para a temporada de 2026, onde o clube disputará Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C.

O lateral é o terceiro jogador do atual elenco coral a ter sua extensão de vínculo para o próximo ano. Além dele, o Santa Cruz já havia anunciado as renovações do zagueiro William Alves e do lateral-esquerdo Rodrigues.

Israel vinha sendo um dos principais destaques do tricolor em 2025, antes de sofrer uma lesão de hérnia de disco, que o tirou da temporada ainda em julho. Ao todo no ano, o defensor realizou 17 partidas e marcou três gols.

Recuperado para 2026, o defensor deverá ser peça importante no plantel do treinador Marcelo Cabo. Com grande capacidade física e ofensividade, Israel também poderá atuar como um atacante de lado de campo no esquema da Cobra Coral.



