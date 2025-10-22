Rodrigues comemora novo contrato com o Santa Cruz e projeta 2026 ainda melhor

O lateral-esquerdo segue com o Tricolor para o ano que marca o retorno do clube à Série C

Rodrigues, lateral-esquerdo do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

O lateral-esquerdo Rodrigues falou pela primeira vez após a renovação de contrato com o Santa Cruz, anunciada na segunda-feira (20), e demonstrou confiança com a sequência de sua trajetória no Tricolor do Arruda. O jogador de 25 anos, um dos mais acionados em 2025, seguirá vestindo a camisa coral em 2026, ano em que o clube retorna à Série C do Campeonato Brasileiro.



"Estou muito feliz com a renovação no Santa Cruz. A gente conseguiu os objetivos do clube em 2025 e, para o próximo ano, a expectativa é melhor ainda. Esperamos conseguir o mesmo feito — um ano bom, de acesso, grandes objetivos cumpridos", afirmou o lateral.

Rodrigues fez questão de destacar o papel da torcida coral no desempenho da equipe ao longo da última temporada: "Também quero agradecer à torcida, que está sempre com a gente, sempre nos apoiando, fazendo sermos mais fortes a cada jogo, a cada campeonato", completou.

Com 29 partidas disputadas em 2025, o defensor foi o terceiro atleta que mais entrou em campo com a camisa tricolor, ficando atrás apenas do volante Wagner Balotelli e do atacante Thiaguinho. O jogador também projetou o período de preparação que vem pela frente: "Agora é descansar e trabalhar para que, no ano que vem, na pré-temporada e durante o ano também, estejamos melhor do que estivemos em 2025."