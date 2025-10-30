SAF: Santa Cruz divulga lista de sócios aptos a votar na AGE

Assembleia Geral de Sócios está marcada para o dia 30 de novembro

Torcida do Santa Cruz em jogo no Arruda (Rafael Vieira / DP Foto)

O Santa Cruz divulgou, nesta quinta-feira (30), a lista de sócios aptos a participar da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que vai deliberar sobre a continuidade do processo de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O encontro está marcado para o dia 30 de novembro de 2025, um dos momentos mais importantes da história recente do Tricolor.

O comunicado, emitido em cumprimento ao Estatuto do Clube (Seção II – Artigo 33), foi publicado no site oficial do Santa Cruz. Segundo o documento, 2.466 sócios estão aptos a participar da votação, além de 78 beneméritos — todos incluídos automaticamente na relação de eleitores. A lista oficial está disponível para consulta no site do clube.

O Santa Cruz também lembra que atualizações e retificações poderão ser feitas até a data da Assembleia, garantindo que todos os sócios que cumpram os requisitos possam exercer o direito ao voto.

Critérios e correções

De acordo com o clube, foram considerados aptos os sócios adimplentes, maiores de 18 anos e com pelo menos 12 meses de vínculo ativo no quadro social do Santa Cruz. A lista completa pode ser consultada no site oficial.

O comunicado também reforça que os sócios que não encontrarem seus nomes na listagem devem procurar o setor de arrecadação na sede social do clube para verificar a situação. Já aqueles que desejarem impugnar algum nome listado ou solicitar correções poderão fazê-lo conforme prevê o Artigo 34 do Estatuto.