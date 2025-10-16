Santa Cruz anuncia renovação com William Alves para a temporada 2026
Publicado: 16/10/2025 às 11:36
William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz oficializou, nesta quarta-feira (15), a renovação de contrato com o zagueiro William Alves. O defensor assinou um novo vínculo contratual que o mantém no Tricolor do Arruda até o fim da temporada de 2026.
“Capitão, líder e símbolo da nossa história! William Alves tem contrato renovado para 2026. Seguimos juntos, construindo um Time do Povo cada vez mais forte!”, escreveu o Santa Cruz, em suas redes sociais.
— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 16, 2025
William Alves tem contrato renovado para 2026. Seguimos juntos, construindo um Time do Povo cada vez mais forte! ???????? pic.twitter.com/pTevwPqzvP
Na atual temporada, o zagueiro começou como titular absoluto durante o Campeonato Pernambucano, mas perdeu espaço no início da Série D. No entanto, recuperou a vaga na equipe a partir da segunda fase da competição nacional. Ao todo, disputou 27 partidas e marcou dois gols — um deles decisivo, no confronto do mata-mata do acesso contra o Altos.