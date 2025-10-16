Santa Cruz anuncia renovação com William Alves para a temporada 2026

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz oficializou, nesta quarta-feira (15), a renovação de contrato com o zagueiro William Alves. O defensor assinou um novo vínculo contratual que o mantém no Tricolor do Arruda até o fim da temporada de 2026.

Aos 37 anos, William Alves é considerado um dos líderes do elenco e figura importante no vestiário coral. A renovação foi anunciada pelo clube nas redes sociais, com uma publicação destacando sua importância dentro e fora de campo.

“Capitão, líder e símbolo da nossa história! William Alves tem contrato renovado para 2026. Seguimos juntos, construindo um Time do Povo cada vez mais forte!”, escreveu o Santa Cruz, em suas redes sociais.

Capitão, líder e símbolo da nossa história!



William Alves tem contrato renovado para 2026. Seguimos juntos, construindo um Time do Povo cada vez mais forte! ???????? pic.twitter.com/pTevwPqzvP — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 16, 2025

Na atual temporada, o zagueiro começou como titular absoluto durante o Campeonato Pernambucano, mas perdeu espaço no início da Série D. No entanto, recuperou a vaga na equipe a partir da segunda fase da competição nacional. Ao todo, disputou 27 partidas e marcou dois gols — um deles decisivo, no confronto do mata-mata do acesso contra o Altos.

