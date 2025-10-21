Investidor da SAF do Santa Cruz revela empréstimo de R$ 6 milhões para mediações na Recuperação Judicial

Investidor Iran Barbosa e Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, em coletiva (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

Seguindo os processos internos para transformar o clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Santa Cruz conseguirá dar mais um importante passo neste processo. Entre a aprovação da SAF no Conselho Deliberativo e a votação na Assembleia Geral dos Sócios (AGE) – marcada para o dia 30 de novembro - a Cobra Coral receberá um empréstimo dos investidores para as mediações na Recuperação Judicial.

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o investidor Iran Barbosa revelou a quantia de R$ 6 milhões que será injetada no clube para as negociações com os seus credores. Iran também falou sobre os prazos para ocorrerem essas mediações da RJ, processo importante para a conclusão da SAF.

“Falta um documento só para a gente já poder começar o processo de auxiliar o clube, de emprestar os recursos para que ele (Santa Cruz) possa fazer essa mediação com os credores. Nada fora do mundo, algo que deve começar nos próximos dias”, disse Iran Barbosa.

“Houve quase um ano entre o anúncio da SAF e a efetivação em si do negócio, então a gente sabe que muitas pessoas aproveitaram essa oportunidade para comprar créditos de olho no ganho financeiro e politico. Se algo quiser ser remediado, a gente vai atuar de maneira para sanar isso o mais rápido possível. São R$ 6 milhões. O valor vai ser disponibilizado em parcelas à medida que o clube vai realizando os acordos”, completou.