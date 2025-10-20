Santa Cruz anuncia a renovação de contrato do lateral-esquerdo Rodrigues para 2026

O lateral-esquerdo foi o terceiro que mais entrou em campo pelo clube na temporada 2025 e garante continuidade no projeto tricolor

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Rodrigues (Rafael Vieira)

Fica para 2026! O Santa Cruz oficializou, nesta segunda-feira (20), a renovação de contrato do lateral-esquerdo Rodrigues, de 25 anos, para a próxima temporada. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube. O vínculo do defensor, que se encerraria no fim deste ano, foi estendido, e o jogador seguirá no Arruda em 2026, ano que marca o retorno da Cobra Coral à Série C do Campeonato Brasileiro.

Em 2025, Rodrigues disputou 29 partidas pelo Santa Cruz, somando participações na Série D, Campeonato Pernambucano e Pré-Copa do Nordeste. Foi o terceiro atleta que mais entrou em campo com a camisa tricolor na temporada, ficando atrás apenas do volante Wagner Balotelli e do atacante Thiaguinho.

Contratado em outubro do ano passado, Rodrigues chegou ao Santa vindo da Aparecidense-GO, clube que defendeu por quatro temporadas. Revelado pelo Goiás, o lateral se firmou no sistema defensivo tricolor e continuará sendo uma das opções do elenco coral para 2026.