Investidor do Santa Cruz critica gestão do Sport: 'Começou o ano rico e pode terminar quebrado'

A profissionalização do futebol brasileiro tem colocado a gestão financeira no centro das decisões esportivas — e foi exatamente esse o ponto abordado por Iran Barbosa, investidor da SAF do Santa Cruz. Em entrevista ao canal do youtube 03 de fevereiro, o empresário apontou falhas na condução orçamentária do Sport e defendeu a filosofia de que um clube deve terminar cada temporada mais rico, mesmo diante de rebaixamentos.

“Eu cantei essa bola lá atrás no início do ano. A galera achou que eu estava fazendo greia. Eu falei na reunião do conselho. Teve conselheiro dizendo: ‘olha lá o que o Sport está fazendo em contratação, enquanto estamos aqui quebrando’. Aí eu disse: escuta o que eu vou te falar, o Sport financeiramente fez tudo de errado e corre o risco enorme de quebrar. Não deu uma semana e começou a se confirmar”, afirmou Iran.

Segundo o investidor coral, o Sport teria iniciado o ano com recursos em caixa, mas, segundo ele, os valores foram mal aplicados, sem planejamento ou sustentabilidade. A crítica, embora dura, vem acompanhada de uma defesa do modelo implantado no Santa Cruz desde a chegada da SAF.

“O Sport começou o ano rico, gastou errado, está correndo risco de terminar o ano quebrado. Não é mal, é quebrado. E o Santa Cruz o que quer fazer é o seguinte: vamos supor que subimos pra Série A, montamos um time, mas ele cai pra Série B. O foco é que ele caia com mais dinheiro do que quando subiu. Assim ele vai ter condição de voltar e se manter. O objetivo é terminar todo ano mais rico do que começou”, explicou.

Iran também fez uma reflexão mais ampla sobre a profissionalização do futebol brasileiro, destacando que os clubes mais ricos do país são os que vêm acumulando os melhores resultados esportivos.

“Se você pegar os cinco clubes mais ricos do Brasil, e os cinco que mais venceram nos últimos cinco anos, a tabela é idêntica. O futebol profissionalizou a esse nível. Quem tem mais estrutura, mais dinheiro e gestão, vence”, disse.



Proposta da SAF

O Santa Cruz convocou a Assembleia Geral de Sócios para o dia 30 de novembro, um domingo, com o objetivo de votar a proposta vinculante apresentada pelo grupo de investidores da Cobra Coral Participações. A decisão representa o último passo para a aprovação definitiva da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube, embora os sócios ainda tenham poder de veto sobre a negociação.

