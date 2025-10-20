Santa Cruz acerta contratação do lateral-direito Pedro Costa, do Remo

O defensor vem disputando a Série B pelo clube paraense e chegará para a temporada de 2026 no Santa Cruz

Pedro Costa, jogador do Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Santa Cruz já vem intensificando as suas buscas no mercado para a temporada de 2026, onde disputará a Série C. Após fechar pré-contrato com o zagueiro Ianson, o clube tricolor agora acertou a contratação do lateral-direito Pedro Costa, do Remo. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

O defensor de 32 anos vem atuando pelo clube paraense na Série B do Campeonato Brasileiro e chegará para a Cobra Coral após o fim da temporada com o Remo, que ainda disputa o acesso à Série A. O jogador, inclusive, foi utilizado recentemente pela equipe e entrou de titular no último clássico Re-Pa, disputado no dia 14 de outubro.

Apesar de ser acionado no clássico contra o Paysandu, Pedro Costa atuou em apenas nove jogos do Leão nesta temporada. O lateral também conta com passagens recentes por Avaí, Botafogo-SP e Tombense, onde mais se destacou. No futebol pernambucano, o defensor jogou por duas temporadas no Retrô.

O lateral ainda conta com um vasto currículo por diferentes clubes do futebol brasileiro. Se destacando no futebol carioca por Cabofriense e Madureira no início da carreira, Pedro Costa também já jogou por Sampaio Corrêa, Luverdense, ABC, Macaé e Paraná.

O experiente jogador deverá ter a concorrência de Israel na função da lateral-direita, que está próximo de acertar a sua renovação com a Cobra Coral para 2026.