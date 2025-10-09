Noite histórica: Conselho Deliberativo aprova proposta de SAF do Santa Cruz

Votação do Conselho Deliberativo da SAF do Santa Cruz (Crysli Viana)

Um passo decisivo rumo à reconstrução. Em uma votação realizada no estádio do Arruda, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz aprovou por maioria absoluta nesta quinta-feira (9) o encaminhamento da proposta da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) apresentada pelo grupo Cobra Coral Participações, que prevê um investimento de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos. Apesar de simbólica, a votação teve caráter consultivo — ou seja, serve como recomendação à direção executiva, mas não possui autoridade para barrar o processo. Agora, o próximo passo será a convocação de uma Assembleia Geral, na qual os sócios do clube terão a palavra final.

A sessão foi realizada com acesso restrito aos conselheiros e sem transmissão online, devido ao caráter sigiloso dos documentos envolvidos. Ainda assim, dezenas de torcedores compareceram à Rua das Moças, do lado do estádio do Arruda, e entoaram cânticos em apoio à proposta. Com a aprovação confirmada, os torcedores tricolores comemoraram na esperança de tempos melhores para o Tricolor do Arruda.

Dos 173 conselheiros presentes na votação, 166 se posicionaram a favor e apenas sete contra. Inicialmente, a votação seria nominal, com o nome e o voto de cada conselheiro registrado. No entanto, após pedido na mesa diretora, a votação foi feita por meio de amostragem, com os conselheiros favoráveis ficando em pé e os contrários sentados.

Assembleia Geral será decisiva

De acordo com o estatuto do clube, a Assembleia Geral deve ser convocada em até cinco dias após a aprovação no Conselho e precisa acontecer em até 45 dias após a convocação oficial, obrigatoriamente em um domingo.

Caso os sócios aprovem a proposta, o Santa Cruz iniciará oficialmente o processo de transição para o modelo de SAF, aderindo à nova realidade de gestão empresarial que vem sendo adotada por diversos clubes brasileiros.

Recuperação Judicial ainda é obstáculo

Mesmo com a aprovação interna, o Santa Cruz ainda precisará lidar com pendências na Justiça. O clube está em processo de Recuperação Judicial, o que exigirá a convocação de uma Assembleia de Credores para aprovar os termos da proposta. Este trâmite pode atrasar a formalização da SAF, dependendo da negociação com os credores.

A proposta da Cobra Coral Participações prevê a reestruturação financeira e administrativa do Santa Cruz, com foco em saneamento de dívidas, modernização da gestão e investimentos em infraestrutura, categorias de base e futebol profissional.

