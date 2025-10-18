Santa Cruz pode disputar a Vitória Cup 2026, torneio internacional de pré-temporada

Post nas redes sociais levanta suspeita na torcida tricolor por possível participação do clube na competição

O Santa Cruz pode iniciar a temporada de 2026 com um desafio internacional. O clube coral está em negociações para participar da Vitória Cup, torneio de pré-temporada que promete reunir equipes do futebol sul-americano e europeu.

Na última sexta-feira (17), uma publicação nas redes sociais movimentou os torcedores tricolores. No X (antigo Twitter), o perfil América En La Red, que divulga notícias do América de Cali, confirmou a participação do time colombiano na competição. O que chamou a atenção dos internautas, no entanto, foi a presença de uma sombra semelhante ao escudo do Santa Cruz entre os clubes destacados na arte de divulgação do torneio.

Pouco depois, a própria organização da Vitória Cup publicou uma imagem promocional com o contorno de alguns participantes confirmados, reforçando a suspeita da presença coral. Apesar da repercussão, o Santa Cruz ainda mantém conversas para formalizar sua participação no evento, que pode marcar o retorno do clube a um torneio internacional.

Tradicionalmente voltada apenas para equipes sul-americanas, a competição deve contar com clubes europeus convidados e mais de 12 partidas realizadas em diferentes cidades brasileiras.