Santa Cruz está perto de acertar renovação com o lateral-direito Israel

Jogador do Santa Cruz, Israel (Rafael Vieira)

O Santa Cruz está próximo de acertar a renovação de contrato com o lateral-direito Israel, um dos destaques na temporada 2025. A negociação entre clube e jogador está em estágio avançado, e a permanência deve ser oficializada.

Israel, que se recupera de uma cirurgia para correção de hérnia de disco, manifestou o desejo de seguir no Tricolor do Arruda. Apesar de ter recebido sondagens de outros clubes, o atleta optou por priorizar o Santa Cruz.

“O jogador quer continuar no clube. Ele foi muito bem tratado, principalmente no momento difícil da contusão. Conversamos com a diretoria e propusemos uma valorização salarial dentro do padrão. Mesmo com outras propostas, ele pediu prioridade total ao Santa Cruz”, afirmou o representante do atleta.

O lateral-direito foi diagnosticado com uma lesão em julho e que o deixou fora do restante da Série D. Desde então, vem realizando o processo de recuperação com apoio do departamento médico do clube.

Antes da lesão, o lateral disputou 17 partidas em 2025 e marcou três gols. Sua última atuação foi no dia 1º de junho, contra o Ferroviário-CE, ainda na fase de grupos da Série D. Durante sua participação na competição nacional, o jogador se destacou pelo vigor físico e pelas frequentes chegadas ao ataque, sendo peça importante no esquema tático da equipe tricolor.

