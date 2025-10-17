diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Reforço na defesa: Santa Cruz fecha pré-contrato com zagueiro Ianson para 2026

Santa Cruz assina pré-contrato com zagueiro Ianson, ex-Tombense, para temporada 2026

Paulo Mota

Publicado: 17/10/2025 às 09:57

Seguir no Google News Seguir

Ianson, zagueiro do Brusque/Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Ianson, zagueiro do Brusque (Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC)

O Santa Cruz acertou a assinatura do primeiro pré-contrato para a temporada 2026, com o zagueiro Ianson, de 30 anos, que disputou a Série C pelo Tombense nesta temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do DP Esportes.

Veja também:
Ianson foi titular em 16 das 19 partidas da Série C pelo Tombense, que encerrou a competição em agosto, após ser rebaixado como lanterna do grupo. Antes, o defensor atuou pelo Brusque, onde participou de 10 jogos e marcou um gol no Campeonato Estadual. O jogador também possui passagens por Criciúma e Atlético Tubarão.

No Santa Cruz, o zagueiro encontrará forte concorrência na defesa, disputando vaga com William Alves, que teve seu contrato renovado recentemente, além de Eurico Lima e Matheus Vinícius.

Com a chegada de Ianson, o Santa Cruz reforça o setor defensivo e inicia a montagem do elenco para o próximo ano, buscando melhor desempenho nas três competições que disputará em 2026: Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C.

2026 , Brusque , contrato , Defesa , Ianson , Santa Cruz , temporada , tombense , zagueiro
Mais de Santa Cruz

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP