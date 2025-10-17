Reforço na defesa: Santa Cruz fecha pré-contrato com zagueiro Ianson para 2026
Santa Cruz assina pré-contrato com zagueiro Ianson, ex-Tombense, para temporada 2026
Publicado: 17/10/2025 às 09:57
Ianson, zagueiro do Brusque (Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC)
O Santa Cruz acertou a assinatura do primeiro pré-contrato para a temporada 2026, com o zagueiro Ianson, de 30 anos, que disputou a Série C pelo Tombense nesta temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do DP Esportes.
No Santa Cruz, o zagueiro encontrará forte concorrência na defesa, disputando vaga com William Alves, que teve seu contrato renovado recentemente, além de Eurico Lima e Matheus Vinícius.
Com a chegada de Ianson, o Santa Cruz reforça o setor defensivo e inicia a montagem do elenco para o próximo ano, buscando melhor desempenho nas três competições que disputará em 2026: Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C.