Fim de ciclo: Santa Cruz promove 'limpa' no elenco para próxima temporada

Santa Cruz não deve renovar com a maioria dos jogadores em fim de contrato e prepara reformulação para 2026

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Time do Santa Cruz. (Rafael Vieira)

A barca vai zarpar no Arruda. O Santa Cruz iniciou uma ampla reformulação em seu elenco de olho na temporada 2026. A diretoria coral decidiu não renovar o contrato da maioria dos jogadores cujo vínculo se encerra até o fim deste ano.

A lista de saídas inclui nomes de diferentes setores do campo. Estão de saída o goleiro Moisés; os laterais-direitos Toty e Yuri Ferraz; o lateral-esquerdo Vinicius Silva; o zagueiro Hiago Campelo; o volante Lucas Bessa; e os atacantes Adaílson, Pedro Henrique e Geovany Soares. Mesmo com contrato vigente, outros jogadores também podem deixar o clube por empréstimo. É o caso do lateral-esquerdo Nathan, que deve ser negociado.

Apenas três atletas que encerram contrato ao término da atual temporada permanecerão no clube. O zagueiro William Alves já acertou sua renovação. A diretoria também trabalha para manter o lateral-esquerdo Rodrigues, que recentemente recebeu sondagens do ABC, e o lateral-direito Israel, que se recupera de uma cirurgia de hérnia de disco. O jogador pediu valorização salarial, mas as conversas estão avançadas e a renovação deve ser oficializada.

Vale lembrar que, até a promulgação definitiva da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o clube não realizará investimentos financeiros milionários em reforços. A diretoria coral trabalha com foco na reorganização estrutural e na redução de custos, enquanto aguarda os próximos passos no processo de transição para o modelo clube-empresa.