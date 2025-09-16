diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
FUTEBOL PERNAMBUCANO

Santa Cruz, Náutico e Sport vivem expectativa de grandes públicos no fim de semana no estado

Na última vez que o Trio de Ferro atuou como mandante em um mesmo fim de semana, os jogos totalizaram 64.697 torcedores

Redação

Publicado: 16/09/2025 às 07:00

Torcidas de Santa Cruz, Sport e Náutico (Rafael Vieira)

O fim de semana promete ser movimentado para o futebol pernambucano, com jogos importantes envolvendo Santa Cruz, Náutico e Sport. A expectativa é de que os três confrontos atraiam novamente grandes públicos aos estádios do estado, repetindo o cenário registrado há três semanas, quando os torcedores deram um show nas arquibancadas.

Apesar do clima de festa, as autoridades de segurança terão um desafio importante. Assim como ocorreu na última ocasião, será necessário garantir a tranquilidade das partidas, que movimentam milhares de torcedores em diferentes pontos da Região Metropolitana do Recife.

O Náutico abre a maratona no sábado (20), às 17h, nos Aflitos. O Timbu recebe a Ponte Preta, em duelo crucial pela terceira rodada do quadrangular da Série C. Após desperdiçar a chance de somar seis pontos ao perder para o Guarani por 2 a 0, o Alvirrubro precisa da vitória para seguir firme na briga pelo acesso. Os ingressos já estão à venda e a expectativa é de que o Eládio de Barros Carvalho receba um bom público novamente. Diante do Bugre, foram 15.311 torcedores presentes.

Mais tarde, no mesmo sábado, será a vez do Santa Cruz entrar em campo. O Tricolor encara o Maranhão, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, às 19h30, pelo segundo jogo da semifinal da Série D, depois de vencer a ida por 1 a 0, em São Luís.

Já garantido na Série C de 2026, o time coral joga em busca de uma vaga na decisão nacional. Com clima de festa e confiança alta, a expectativa é de estádio cheio para empurrar o clube rumo a mais um passo histórico.

No domingo (21), às 17h30, o Sport fecha a rodada do Trio de Ferro com um confronto de peso diante do Corinthians, na Ilha do Retiro. Vivendo má fase no Brasileirão, onde ocupa a lanterna com 11 pontos, o Leão chega ao duelo após empatar nos acréscimos com o RB Bragantino.

Diante do Timão, o clube rubro-negro aposta na força da arquibancada, que tem registrado bons números contra equipes paulistas, para tentar encerrar um jejum de seis meses sem vitórias como mandante.

GRANDE NÚMERO DE PÚBLICO 

O último fim de semana com os três grandes de Pernambuco atuando em casa aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto. Na ocasião, o Náutico enfrentou o Ituano, nos Aflitos, e contou com 8.758 torcedores. A partida era válida pela última rodada da primeira fase da Série C.

Já o Santa Cruz, pela ida das quartas de final da Série D, recebeu o América-RN, na Arena de Pernambuco, com impressionantes 40.505 presentes. Tricolores e alvirrubros jogaram no sábado (30), mas em horários diferentes. No domingo (31), o Sport mediu forças com o Vasco, na Ilha, diante de 15.434 torcedores.

Somados, os três jogos reuniram 64.697 pessoas nas arquibancadas, comprovando a força do futebol local.

SEGURANÇA

Até o momento, o planejamento oficial não foi divulgado. Procurada pelo Diario de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco informou que "o policiamento está em fase de planejamento e, em momento oportuno, será divulgado."

A resposta indica que a definição do efetivo só deve sair mais próximo dos jogos, o que exige atenção redobrada diante da magnitude dos eventos. Se confirmado o alto comparecimento esperado, o Trio de Ferro deve novamente levar dezenas de milhares de torcedores aos estádios, reforçando a paixão do pernambucano pelo futebol e a responsabilidade das autoridades em assegurar a segurança desse espetáculo.

 

