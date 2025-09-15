Santa Cruz não poderá decidir final da Série D como mandante; entenda o motivo

Com a vitória do Barra sobre a Inter de Limeira, Santa Cruz não pode mais decidir final da Série D como mandante

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Apesar da boa campanha na Série D, o Santa Cruz não terá mais a possibilidade de decidir a grande final como mandante. A definição do mando de campo no jogo de volta da decisão segue o critério de pontuação geral ao longo de toda a competição — e, neste cenário, o Tricolor do Arruda já não pode alcançar os líderes do ranking.

Com 39 pontos somados até aqui, o Santa Cruz pode chegar no máximo a 42, caso vença o Maranhão no segundo jogo da semifinal, marcado para o próximo sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco. O adversário, o MAC precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou por um para levar a disputa aos pênaltis.

Do outro lado da chave, o Barra largou na frente ao vencer a Inter de Limeira por 2 a 0 na partida de ida da semifinal, disputada no último sábado (13), em Santa Catarina. Com o resultado, o clube catarinense chegou aos 43 pontos e pode até perder por um gol de diferença na volta para garantir vaga na final.

Mesmo que seja eliminado, o Barra já assegurou uma pontuação superior à do Santa Cruz. A única equipe que ainda pode ultrapassar o Barra em pontos é a própria Inter de Limeira, que soma 42. Para isso, a equipe paulista precisa vencer o confronto da volta por três ou mais gols de diferença no tempo normal, chegando a 45 pontos.

Portanto, independentemente do resultado entre Santa Cruz e Maranhão, o Tricolor não poderá mandar o segundo jogo da final — caso avance. Se o Barra confirmar a classificação, garantirá o direito de decidir o título diante da sua torcida. Caso a vaga fique com a Inter de Limeira, o mando da volta na decisão ficará com a equipe paulista.

