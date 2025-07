Casa cheia! Ingressos esgotados para Sport e Santos na Ilha do Retiro

Ilha do Retiro lotada: Sport encara o Santos com casa cheia e presença de Neymar

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Caldeirão vai ferver! O Sport está pronto para viver uma noite diferente neste sábado (26), às 18h30, quando recebe o Santos na Ilha do Retiro pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os ingressos para o confronto estão esgotados para o público geral, prometendo uma atmosfera vibrante no estádio rubro-negro, que busca sua primeira vitória na competição. Vale destacar, que a capacidade máxima permitida na Ilha do Retiro é de 26.345 torcedores.

A grande atração do duelo será a presença do astro mundial Neymar, do Santos. A expectativa em torno do retorno do craque ao futebol brasileiro tem movimentado torcedores e impulsionado a venda de ingressos, fazendo com que a Ilha do Retiro registre lotação máxima nas arquibancadas.

Apesar da alta demanda, ainda há ingressos disponíveis exclusivamente para proprietários de cadeiras e camarotes, além da torcida visitante, que será acomodada no setor da Arquibancada do Placar. Os portões do estádio serão abertos a partir das 16h, duas horas e meia antes do apito inicial.

Para os torcedores que adquiriram ingressos de estacionamento com antecedência, o acesso ao local estará liberado a partir das 12h do sábado. A venda para sócios começou na quinta-feira (24), com valor fixado em R$ 30. É importante ressaltar que o estacionamento só poderá ser utilizado por quem comprou o ticket previamente.

A gratuidade para crianças segue válida para menores de até 7 anos e 11 meses, mediante apresentação de documento de identificação na entrada do estádio.

A partida representa mais do que apenas três pontos para o Sport. Com a força da torcida e diante de um adversário de peso, o clube pernambucano tenta embalar na Série A e transformar a Ilha do Retiro em um verdadeiro caldeirão.