O Santa Cruz colocará uma estrela no escudo em caso de título da Série D?

O Santa Cruz busca o título da Quarta Divisão após confirmar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Com o principal objetivo na temporada sendo cumprido, o acesso à Série C, o Santa Cruz ainda segue sua disputa na Quarta Divisão e busca o título da competição. Em busca da conquista nacional, a Cobra Coral encara o Maranhão, neste domingo (14), às 16h, no Estádio Castelão, pela partida de ida da semifinal da Série D.

Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, o presidente Bruno Rodrigues revelou que o Santa Cruz colocará uma estrela em seu escudo caso conquiste a Série D deste ano. O mandatário coral ressaltou a dificuldade de um título desta competição.

“Claro (colocar a estrela), é muito importante. Tem que ter, inclusive, uma estrela grande pela dificuldade que é ganhar esse título, 64 clubes. Foi drama”, disse Bruno Rodrigues.

Vale lembrar que o clube tricolor já conta com uma conquista nacional em sua história. O Santa Cruz foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 2013, mesmo assim, optou por não adicionar uma estrela em seu escudo oficial.