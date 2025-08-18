Beto Lago: 'Santa Cruz entra em campo para mais uma decisão neste Brasileiro da Série D'

Santa Cruz (Rafael Vieira)

Mais uma decisão

É noite de decisão na Arena de Pernambuco. O Santa Cruz entra em campo para mais um duelo decisivo, que pode redefinir sua trajetória na Série D. E, nesse cenário, o papel da torcida é determinante. O torcedor coral já mostrou que transforma a Arena num verdadeiro caldeirão. E precisa ser assim hoje, desde o aquecimento, cada grito das arquibancadas sendo o combustível para empurrar os jogadores. Torcida pode não ganhar jogo, mas a pressão, o incentivo e a atmosfera criados na Arena vão funcionar como um “12º jogador”, como energia extra na hora que as pernas pesam e a mente começa a vacilar. E o Santa Cruz precisar desse gás, porque pela frente está o Altos. Pode não ter uma defesa tão segura, mas já balançou as redes 30 vezes nesta Série D. Cuidado com a velocidade e intensidade ofensiva. Jogar o primeiro jogo em casa impõe ao Santa Cruz a necessidade de ser agressivo, buscar gols e saber blindar sua defesa. Levar um gol pode custar caro para a volta. Mais do que nunca, equilíbrio será a palavra de ordem. Hoje não é apenas mais um jogo. É uma decisão que coloca à prova o peso da camisa coral, a força de uma massa entusiasmada e a capacidade do time de Marcelo Cabo de se reinventar diante das adversidades. Se a torcida fizer sua parte e o time responder em campo, o Santa Cruz tem tudo para sair na frente e levar a vantagem para o Piauí.

Igor Bolt decide, Náutico vence o Anápolis e carimba vaga no quadrangular da Série C

A vitória sobre o Anápolis sacramenta o Náutico na próxima fase. Segue na vice-liderança, importante para fazer no quadrangular os últimos jogos nos Aflitos. Claro que não foi um grande jogo, ainda mais pelos problemas que o técnico Hélio dos Anjos teve para remontar a equipe – desfalques e contusões. O fundamental era vencer e seguir nesta pegada até o final.

Os pontos perdidos na reta final

Empate do Sport na Ilha. Novamente após abrir 2x0. Falta maturidade ao elenco, que tinha uma vitória certa nas mãos. Por sinal, já são sete pontos perdidos nesta Série A, sofrendo gols após os 40 do segundo tempo. Falta maturidade em campo, a parte física pesa, o banco não ajuda e temos erros dos treinadores nas mudanças. Contra o Santos, a torcida empurrou, acreditou. Dentro de campo, faltou reciprocidade. Mais uma vez.

Patativa: sopro de sobrevivência

O Central, por pouco, não rasgou seu sonho de classificação. Mas o gol no fim foi uma chama de esperança. A Patativa segue viva e depende apenas de si. No entanto, é bom lembrar: se quiser avançar de verdade, o time precisa mostrar mais consistência. Classificação não se conquista apenas com raça no apagar das luzes – é preciso futebol de verdade.

Uma queda anunciada

O gol nos acréscimos do Maringá praticamente confirmou a queda do Retrô. O que resta ao presidente Laércio Guerra é encarar a realidade e iniciar, imediatamente, um processo profundo de reestruturação. O Retrô nasceu para ser diferente e precisa voltar a sua essência.

