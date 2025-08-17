Igor Bolt decide, Náutico vence o Anápolis e carimba vaga no quadrangular da Série C
O atacante saiu do banco e marcou o único gol da partida nos Aflitos; foi o primeiro dele com a camisa alvirrubra
Publicado: 17/08/2025 às 21:16
Time do Náutico em comemoração após gol nos Aflitos (Rafael Vieira/DP)
Vaga antecipada! Nos Aflitos, o Náutico venceu o Anápolis neste domingo (17) pelo placar de 1 a 0 e garantiu a classificação, com duas rodadas de antecedência, para a disputa do quadrangular da Série C. O atacante Igor Bolt saiu do banco no segundo tempo e marcou o único gol da partida.
Dominante do início ao fim diante da equipe goiana, o Timbu chegou aos 32 pontos, emendou cinco vitórias consecutivas e alcançou 12 jogos de invencibilidade na competição. Além disso, os alvirrubros não sofrem gols há oito rodadas.
O time comandado por Hélio dos Anjos ainda terá pela frente o São Bernardo, fora de casa, no próximo sábado (23), e o Ituano, no dia 30 de agosto, nos Aflitos, para fechar a primeira fase da Série C.
O JOGO
O Náutico foi quem tomou as rédeas da primeira etapa e foi dominante desde o início. Logo no primeiro minuto, Hélio Borges acertou a trave em um chutaço, mas o lance já estava impedido. Pouco depois, o Timbu voltou a assustar. Patrick Allan serviu Hélio Borges, que arriscou de fora da área e novamente carimbou a trave. A resposta do Anápolis veio com Paulinho, pela esquerda, que levou perigo à meta defendida por Muriel, mas a bola saiu pela linha de fundo.
Os primeiros 15 minutos nos Aflitos foram de pressão total do Náutico, com um verdadeiro bombardeio ofensivo. Só restavam aos visitantes responderem no contra-ataque. Hélio Borges voltou a levar perigo, enquanto Patrick Allan e Vinícius também desperdiçaram oportunidades.
O Anápolis, acuado, só conseguiu responder uma vez. Aos 17 minutos, com Arnaldo, o Timbu chegou à sua terceira bola na trave. O lateral fez bela jogada pela direita e cruzou para a área; Bruno Mezenga tentou o desvio, não alcançou, e a bola explodiu no poste.
Aos 30 minutos, mais uma chance clara para o Náutico. Igor Fernandes cruzou na medida para Hélio Borges, que finalizou no canto, mas o goleiro Paulo Henrique defendeu. O Anápolis voltou a assustar aos 35 minutos, quando Samuel arriscou de fora da área e mandou a bola com perigo, passando ao lado da meta alvirrubra. Apesar da intensa pressão, o Timbu pecou na pontaria e não abriu o placar no primeiro tempo.
SEGUNDO TEMPO
Na volta do intervalo, o técnico Hélio dos Anjos manteve a mesma equipe, e o Náutico retornou ao campo com a mesma postura ofensiva, continuando a dar trabalho ao goleiro Paulo Henrique. Aos 15 minutos, o arqueiro do Anápolis precisou fazer uma bela defesa após um cabeceio no canto.
O Timbu insistia em busca do gol, e o treinador alvirrubro começou a mexer na equipe. Um dos jogadores que saiu do banco rapidamente deu resultado. Aos 31 minutos, Igor Bolt, que havia entrado no lugar de Bruno Mezenga, recebeu um ótimo passe de Vinícius e, de frente para a meta, empurrou para o fundo das redes. Foi o primeiro gol do camisa 70 com as cores alvirrubras.
FICHA DA PARTIDA
NÁUTICO: Muriel; Arnaldo, João Maistro, Rayan (Raimar) e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson (Samuel) e Patrick Allan (Felipe Redaelli), Hélio Borges (Kelvin), Vinícius e Bruno Mezenga (Igor Bolt). Técnico: Hélio dos Anjos.
ANÁPOLIS: Paulo Henrique; Fábio, Lucão, Rafael Costa e Verrone; André, Paulinho (Rafael Mineiro) e Samuel Michelis (Tatá); Kaique, João Felipe (Luan Sales) e Spaniol (Cardoso). Técnico: Gabardo Júnior.
Local: Estádio dos Aflitos, no Recife
Horário: 19h
Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)
Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)
4º Árbitro: Bruno Prado (BA)
Gol: Igor Bolt (31'/2°T)
Cartões amarelos: Arnaldo (Náutico); Kaique (Anápolis)
Público: 13.690
Renda: R$ 353.408,00