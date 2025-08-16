diariodepernambuco.com.br
Interior
SÉRIE C

Retrô perde do Maringá e vê rebaixamento para Série D cada vez mais perto

Retrô perdeu por 1 a 0 do Maringá (PR) neste sábado (16) no estádio Willie Davids, no Paraná, pela 17ª rodada da Série C

Marcos Leandro

Publicado: 16/08/2025 às 21:26

Seguir no Google News Seguir

Retrô pode ser rebaixado na próxima rodada /Retrô/Divulgação

Retrô pode ser rebaixado na próxima rodada (Retrô/Divulgação )

O Retrô sofreu mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro e está a caminho do rebaixamento. A Fênix perdeu por 1 a 0 do Maringá (PR) neste sábado (16) no estádio Willie Davids, no Paraná, pela 17ª rodada da competição. 

O gol da vitória do time paranaense foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo, por Raí Natalino. O Maringá não vencia há 12 jogos.

Veja também:

Com a vitória, o time paranaense chegou aos 21 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. Já o Retrô tem 13 pontos e está na penúltima colocação. O time pernambucano só não caiu hoje para a Quarta Divisão porque o Itabaiana perdeu para a Ponte Preta. 

O Retrô volta a campo domingo (14), na Arena de Pernambuco, contra o ABC. 

 

 

 

Futebol , Maringá , Retrô , série c
Mais de Interior
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP