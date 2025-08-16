Sport abre dois gols de vantagem, mas cede empate ao São Paulo e esfria reação

Sport empatou por 2 a 2 com o São Paulo neste sábado (16) na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro

Lucas Lima fez um gol contra o São Paulo (Rafael Vieira/DP)

Um filme repetido. O Sport abriu dois gols de vantagem, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao São Paulo neste sábado (16) na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi o mesmo cenário do jogo do Leão contra o Santos.

A torcida sentiu o golpe e várias vaias foram proferidas no final do jogo. O Leão chegou aos 10 pontos, quatro a menos do que o Juventude, o 19º colocado, com 14.. Já a diferença para o primeiro fora da zona de rebaixamento segue grande. O 16º é o Vitória, com 19.

O Sport volta a campo na próxima segunda-feira (25), contra o Palmeiras em São Paulo.

Fim de jogo na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão: Sport 2x2 São Paulo. Os gols rubro-negros foram marcados por Lucas Lima e Derik.#SPTxSAO #SportNoBrasileiro pic.twitter.com/pkgwDDi4CW — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 16, 2025

O JOGO

Como já se imaginava, o técnico Daniel Paulista repetiu a mesma formação que iniciou o jogo passado, quando o Leão venceu o Grêmio em Porto Alegre (RS). Já no São Paulo, também como se desenhava, Hernán Crespo poupou titulares, uma vez que o tricolor tem uma decisão na próxima terça (19) contra o Atlético Nacional (COL) pelas oitavas da Libertadores.

E o jogo começou fervendo. Logo no primeiro minuto, a defesa do Sport vacilou e o argentino Dinenno apareceu de frente para o gol, mas bateu para fora, para sorte dos leoninos. A resposta rubro-negra foi letal. O jovem goleiro Young errou passe na frente da área, entregando a bola nos pés de Lucas Lima. O maestro, com calma, tocou por baixo das pernas do arqueiro são-paulino: 1 a 0, aos cinco minutos.

Na frente do placar, o Leão se fechou um pouco mais, para tentar bloquear os espaços. Tanto que o São Paulo só voltou a assustar em uma bola parada. Aos 25, após escanteio, Pablo Maia pegou de primeira, mas a bola saiu por cima do travessão. O Leão também chegou com perigo em um cruzamento. Aos 39, Lucas Lima cruzou e Leo Pereira cabeceou para fora.

SEGUNDO TEMPO

O técnico Daniel Paulista foi obrigado a mexer na equipe, já que Igor Cariús sentiu a panturrilha. Kevyson foi pro jogo. No São Paulo, Lucas Moura voltou no lugar de Rodriguinho.

E assim como na etapa inicial, o Sport chegou cedo ao gol. Logo aos quatro minutos, Matheus Alexandre acertou lindo cruzamento para Derik, que cabeceou com estilo: 2 a 0.

Assim que levou o segundo gol, o técnico Crespo fez mais três alterações. Ferraresi, André Silva e Henrique entraram nas vagas de Alan Franco, Dinenno e Ferreirinha.

E deu certo. Aos 22 minutos, após escanteio de Henrique, Lucas Moura subiu mais que Rafael Thyere e cabeceou forte: 2 a 1. E o gol animou os são-paulinos. André Silva e Henrique só não empataram a partida por conta de boas defesas do goleiro Gabriel.

Com o time pressionado, Daniel Paulista mexeu. Pedro Augusto entrou no lugar de Matheusinho para reforçar a marcação. No ataque, Pablo foi acionado na vaga de Derik.

Mas nos acréscimos, veio a ducha de água fria. Aos 46, após cruzamento da esquerda, Rafael Thyere desviou para a trave, no rebote Ramon salvou, mas na terceira tentativa Maik marcou o gol: 2 a 2. E por pouco o São Paulo não virou com Tapia. Ramon salvou. E ficou mesmo no empate por 2 a 2 na Ilha.



FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Kevyson); Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima (João Silva); Léo Pereira (Barletta), Matheusinho (Pedro Augusto) e Derik Lacerda (Pablo). Técnico: Daniel Paulista.

SÃO PAULO: Young; Maik, Alan Franco (Ferraresi), Sabino e Patryck; Luan (Bobadilla), Pablo Maia e Rodriguinho (Lucas Moura); Tapia, Dinenno (André Silva) e Ferreirinha (Henrique). Técnico: Hernán Crespo.

Local: Ilha do Retiro.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR).

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

Gols: Lucas Lima (5'/1º); Derik (4'/2º), Lucas Moura (22'/2º) e Maik (46'/2º)

Cartões amarelos: Rivera, Derik e Kevyson (Spo); Maik (São)

Público: 26.104.

Renda: R$ 1.329.260,00.