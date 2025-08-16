Central perde para o Maranhão e contra com força do Lacerdão para chegar às quartas de final

A equipe do Central perdeu por 2 x 1 jogando no Castelão, casa do Maranhão, agora a Patativa precisa da força de sua torcida para reverter o resultado e chegar às quartas de final

A equipe do Central perdeu para o Maranhão pela primeira partida das oitavas de final da Série D (Divulgação/ Maranhão )

Neste sábado (16), o Central foi derrotado pelo Maranhão no primeiro duelo das oitavas de final da Série D de 2025. A partida terminou em 2 a 1 para o Bode, com gols marcados por Clessione e Igor Nunes para o Maranhão, além de Jô Santos para a equipe alvinegra. O gol da Patativa saiu aos 44 minutos do segundo tempo, dando esperanças de classificação para o torcedor alvinegro. A derrota quebrou a sequência de 11 jogos invictos que a Patativa vivia.

A Patativa volta a sentir o gosto da derrota após quase três meses. A última derrota do Central tinha sido no dia 18 de maio, quando perdeu para o Santa Cruz, na 5ª rodada da quarta divisão. Além disso, o time alvinegro perdeu a primeira partida fora de casa na Série D, deixando o posto de único clube da quarta divisão de 2025 que ainda não havia perdido jogando fora de seus domínios.

O gol de Jô Santos aos 44 minutos do segundo tempo para diminuir a vantagem trouxe esperanças para o torcedor alvinegro, que tem a partida dentro de casa no próximo domingo (24), para reverter o placar e se classificar para às quartas de final, dando mais um passo rumo ao acesso à Série C.

Pelo lado vencedor, o Maranhão dominou as ações ofensivas do jogo e chegou a marcar três gols no jogo, porém um deles foi anulado com o auxílio do VAR. O Bode conquistou uma pequena vantagem para a partida de volta das oitavas, com o resultado, o Maranhão joga pelo empate no Lacerdão.

O JOGO

No primeiro confronto do Central pelas oitavas de final da Série D, o técnico veio com modificações no time titular. Na última partida, Leandro Sena colocou de frente Leozynho, Moacir e Jô Santos, e para a partida deste sábado (16), Henrique Almeida, Yago e Luiz Paulo iniciaram o jogo.

O jogo começou como o esperado para um confronto de mata-mata, as duas equipes brigavam muito pela bola, porém com a equipe da casa ficando mais com a posse. Aos 5 minutos, em jogada de bola parada, o defensor Júlio Nascimento abriu o placar para o Maranhão, porém, com a utilização do VAR o gol foi anulado, devido a impedimento do time de São Luís.

Após o gol anulado, a partida ficou morna. Sem muitas criações de ambos os lados.

Aos 37 minutos de jogo, o Maranhão marcou novamente, porém dessa vez sem a anulação do gol. Em cruzamento do lateral Igor Nunes, o camisa 9 Clessione apareceu sozinho na área para cabecear e abrir o placar em São Luís.

Após o lance, o Central começou a chegar mais ao ataque e aos 44 minutos, Diego Aragão e Henrique Almeida saíram sozinhos contra o goleiro, Diego com estava com a posse da bola e preferiu chutar, ao invés de tocar para Henrique e igualar o marcador.

Dois minutos depois do gol perdido pelo Central, o Maranhão ampliou o marcador com um belo chute de Igor Nunes, sem chances para o goleiro Milton Raphael, ampliando o marcador para o Maranhão.



SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o técnico Leandro Sena ajustou a equipe e voltou mais organizado ofensivamente.

Durante quase todo o segundo tempo, o jogo ficou lá e cá, com Maranhão e Central querendo aumentar o placar e diminuir a vantagem, respectivamente.

Com as alterações o Central realizou diversos chutes durante a segunda etapa, mostrando insatisfação com o resultado. Aos 42 minutos, Jô Santos chutou e acertou a mão do zagueiro Fernando, o VAR analisou o lance e deu o pênalti para a Patativa. O atacante Jô Santos pegou a bola e chutou no meio do gol para diminuir a vantagem do Maranhão. Maranhão 2 x 1 Central.



FICHA DO JOGO

CENTRAL

Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hitalo e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Alves (Leozynho) e Yago ; Kauê (Didira), Luiz Paulo (Jô Santos) e Ruan (Wellington Nunes). Técnico: Leandro Sena.

MARANHÃO

Jean; Igor Nunes, Júlio Nascimento, Fernando e André Radija (Anderson Paraiba); Dudu, Railson e Vagalume (Mikeias); Ryan (Romarinho); Rafael (Lucas Manga ) e Clessione. Técnico: Marcinho Guerreiro



Local: Estádio Castelão, em São Luís

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Patrícia dos Reis do Nascimento (BA)

Gols: Clessione (39'/1T) e Igor Nunes (46'/1T) para o Maranhão e Jô Santos (44'/2T) para o Central

Cartões amarelos: Yago, Hítalo, Diego Aragão (Central) // Rafael, Anderson Paraíba, Fernando, Júlio Nascimento e Jean (Maranhão)



