Beto Lago: 'Marcelo Cabo precisa flexibilizar esquemas no Santa Cruz'

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

A caminho da decisão

Na última parte da nossa análise sobre os treinadores do Trio de Ferro da Capital, vamos direcionar o foco para Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz. O Tricolor se encontra em um momento crucial em sua história, prestes a enfrentar o Altos, penúltimo adversário na Série D, com o acesso tão almejado à vista. Contudo, os últimos jogos, principalmente as partidas de volta da primeira fase, não empolgaram a torcida. Neste contexto, Cabo se depara com um dilema que vai além de “ganhar ou perder”. Ele precisa fazer a equipe evoluir dentro da competição, já que nas fases decisivas a margem para erros é bastante reduzida. Atualmente, o Santa Cruz apresenta um jogo previsível, com pouca variação nas jogadas, seja pelos lados ou por infiltrações no meio, o que facilita a marcação dos adversários.

A solução não é necessariamente “abandonar” o estilo atual, mas flexibilizá-lo. Alterar o esquema pode ser uma estratégia eficaz, sem a necessidade de uma ruptura total. Em um mata-mata, ter pelo menos duas formas de jogar já é um excelente começo para surpreender. Seja com um time mais vertival ou com uma equipe com mais mobilidade no meio-campo. Nos dois modelos, iria proporcionar mais mobilidade na linha ofensiva e reduziria a dependência de bolas longas. Vale lembrar que alguns dos melhores momentos da equipe no campeonato surgiram de trocas de passes desde a defesa. Outra dúvida crucial é a escolha do goleiro. Rokenedy é um jovem com agilidade e coragem, mas pode sentir a pressão. Por outro lado, Felipe Alves traz experiência, embora tenha enfrentado fases instáveis e precise de ritmo. Nesta hora decisiva, o escolhido precisa receber total apoio, tanto da equipe interna quanto da apaixonada torcida.

Desafios e expectativas

Ontem, o vice-presidente executivo do Sport, Raphael Campos, esteve presente no Léo Medrado & Traíras, onde abordou diversos temas. Sobre o Portal de Transparência, ele confirmou que em breve será reativado. Quanto à capacidade da Ilha do Retiro, Raphael reconheceu ter se precipitado ao afirmar que o local estaria preparado para 32 mil pagantes. “Precisamos realizar intervenções que demandam investimento e priorizar ações no clube”.

Passo maior que as pernas

Para Raphael, ao conquistar o acesso, o clube deu um passo maior que as pernas e que, embora os resultados em campo não surgiram, foram feitas correções necessárias para garantir a saúde financeira do clube. No caso de uma eventual queda para a Série B, alguns jogadores deverão ter uma redução em seus direitos de imagem, conforme determinado em contrato. Ele elogiou o novo modelo de gestão do futebol, ressaltando o trabalho de Paulo André, mas pessoalmente vejo como um erro a contratação dessa consultoria.

Romper tabus e recuperar a mística

Recentemente, o Sport conseguiu quebrar um tabu persistente de não vencer na Série A, feito que não se via desde a final do Estadual. E foi possível afastar a “inhaca” da camisa amarela. Agora, no sábado, será fundamental reconquistar a mística da Ilha do Retiro, já que a última vitória em casa foi em um 2x0 contra o Santa Cruz, na semifinal do Pernambucano, dia 8 de março. Uma vitória irá resgatar a confiança e a esperança da torcida.

