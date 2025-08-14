diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Santa Cruz atinge 20 mil ingressos vendidos para duelo contra o Altos-PI

Mesmo com jogo marcado para uma segunda-feira à noite, torcida do Santa Cruz mostra força e garante presença

Paulo Mota

Publicado: 14/08/2025 às 14:00

Seguir no Google News Seguir

Torcida do Santa Cruz/Rafael Vieira

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A torcida do Santa Cruz mais uma vez dá prova de sua paixão incondicional - ultrapassando barreiras. O Tricolor do Arruda confirmou nesta quinta-feira (14) a venda antecipada de 20 mil ingressos para o confronto contra o Altos-PI, válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco.

Veja também:
A forte adesão surpreende até mesmo os mais otimistas, especialmente diante das críticas à data, horário e local da partida, que dificultam o deslocamento de parte da torcida. Ainda assim, os torcedores vêm garantindo presença em massa, e o setor Leste Superior já está esgotado.

A comercialização dos bilhetes ocorre exclusivamente online, por meio da plataforma FutebolCard. Os preços variam de R$ 25 a R$ 120, com opções de meia-entrada para alguns setores.

A expectativa da diretoria é de casa cheia, com a possibilidade real de bater o recorde de público do clube nesta edição da Série D. A presença em peso dos torcedores é vista como um trunfo para conquistar vantagem no jogo de ida.

O duelo de volta será realizado no dia 24 de agosto, em Teresina, onde o Altos terá o mando de campo por ter feito melhor campanha na fase de grupos.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo clube nos últimos anos, o Santa Cruz segue mobilizando sua torcida, que se mantém como uma das mais atuantes e apaixonadas do país. Com o apoio vindo das arquibancadas, o Tricolor do Arruda espera dar um passo importante rumo à classificação para as quartas de final e seguir firme na busca pelo acesso à Série C.

Confira os valores:

Leste Inferior: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)

Norte e Sul Inferior: R$ 25 (preço único)

Oeste Premium: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia)

 

1 / 7
Torcida do Santa Cruz
2 / 7
Torcida do Santa Cruz na Arena
3 / 7
Torcida do Santa Cruz
4 / 7
Santa Cruz comemora vitória na Arena de Pernambuco
5 / 7
São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Vitoria do Santa Cruz
6 / 7
Torcida do Santa Cruz em jogo no Arruda
7 / 7
Recife, PE, 01/06/2025 - SANTA CRUZ X FERROVIARIO - Na tarde deste domingo(01), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Ferroviário pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio do Arruda. Torcida do Santa Cruz

Torcida do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
Torcida do Santa Cruz na Arena (Rafael Vieira/DP)
Torcida do Santa Cruz ( Rafael Vieira)
Santa Cruz comemora vitória na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira / DP Foto)
São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Vitoria do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Torcida do Santa Cruz em jogo no Arruda (Rafael Vieira / DP Foto)
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Arena Pernambuco , festa , público , recorde , Santa Cruz , torcida
Mais de Santa Cruz
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP