Santa Cruz atinge 20 mil ingressos vendidos para duelo contra o Altos-PI

Mesmo com jogo marcado para uma segunda-feira à noite, torcida do Santa Cruz mostra força e garante presença

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A torcida do Santa Cruz mais uma vez dá prova de sua paixão incondicional - ultrapassando barreiras. O Tricolor do Arruda confirmou nesta quinta-feira (14) a venda antecipada de 20 mil ingressos para o confronto contra o Altos-PI, válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco.

A forte adesão surpreende até mesmo os mais otimistas, especialmente diante das críticas à data, horário e local da partida, que dificultam o deslocamento de parte da torcida. Ainda assim, os torcedores vêm garantindo presença em massa, e o setor Leste Superior já está esgotado.

A comercialização dos bilhetes ocorre exclusivamente online, por meio da plataforma FutebolCard. Os preços variam de R$ 25 a R$ 120, com opções de meia-entrada para alguns setores.

A expectativa da diretoria é de casa cheia, com a possibilidade real de bater o recorde de público do clube nesta edição da Série D. A presença em peso dos torcedores é vista como um trunfo para conquistar vantagem no jogo de ida.

O duelo de volta será realizado no dia 24 de agosto, em Teresina, onde o Altos terá o mando de campo por ter feito melhor campanha na fase de grupos.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo clube nos últimos anos, o Santa Cruz segue mobilizando sua torcida, que se mantém como uma das mais atuantes e apaixonadas do país. Com o apoio vindo das arquibancadas, o Tricolor do Arruda espera dar um passo importante rumo à classificação para as quartas de final e seguir firme na busca pelo acesso à Série C.

Confira os valores:

Leste Inferior: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)

Norte e Sul Inferior: R$ 25 (preço único)

Oeste Premium: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia)

