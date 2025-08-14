Tabu à vista: Santa Cruz nunca venceu o Altos-PI, adversário nas oitavas da Série D

Santa Cruz e Altos-PI (Divulgação)

O Santa Cruz terá um velho conhecido e um incômodo algoz pela frente nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Altos-PI, clube que ostenta um retrospecto amplamente favorável diante do Tricolor do Arruda. Em quatro confrontos na história, os pernambucanos jamais venceram o time piauiense.

Os duelos de ida e volta, que acontecerão na Arena de Pernambuco e no Estádio Lindolfo Monteiro, respectivamente, colocam frente a frente dois clubes em busca do mesmo objetivo: o acesso à Série C. Mas, para o Santa Cruz, o desafio carrega um peso extra: quebrar um tabu que já dura quatro jogos.

Até aqui, o histórico é amplamente desfavorável ao time coral: três derrotas e um empate. As vitórias do Altos aconteceram todas em 2021 — duas pela Série C, ambas por 1 a 0, e uma pela Copa do Nordeste, com triunfo por 2 a 0 no Piauí. O único empate foi em 2023, pela Pré-Copa do Nordeste, quando o Tricolor do Arruda chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu a igualdade no segundo tempo. A vaga acabou decidida nos pênaltis, com vitória do Altos por 11 a 10.

Além do resultado esportivo, a eliminação teve um gosto amargo para a torcida tricolor, potencializado pela provocação dos piauienses nas redes sociais após o duelo: “Já foi aprovado o valor para freguês na maquininha! Seguimos invictos contra o adversário desta noite”, publicou o perfil oficial do Altos à época.

Agora, em um momento decisivo da temporada, a Cobra Coral tem a chance de escrever uma nova história. Com o apoio da torcida e jogando o primeiro confronto em casa, o Tricolor do Arruda busca não apenas seguir vivo na competição, mas também encerrar um incômodo histórico diante do rival piauiense.

