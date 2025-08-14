Tabu à vista: Santa Cruz nunca venceu o Altos-PI, adversário nas oitavas da Série D
Tabu em jogo: Santa Cruz encara o Altos nas oitavas da Série D em busca de quebrar tabu histórico
Publicado: 14/08/2025 às 09:09
Santa Cruz e Altos-PI (Divulgação)
O Santa Cruz terá um velho conhecido e um incômodo algoz pela frente nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Altos-PI, clube que ostenta um retrospecto amplamente favorável diante do Tricolor do Arruda. Em quatro confrontos na história, os pernambucanos jamais venceram o time piauiense.
Até aqui, o histórico é amplamente desfavorável ao time coral: três derrotas e um empate. As vitórias do Altos aconteceram todas em 2021 — duas pela Série C, ambas por 1 a 0, e uma pela Copa do Nordeste, com triunfo por 2 a 0 no Piauí. O único empate foi em 2023, pela Pré-Copa do Nordeste, quando o Tricolor do Arruda chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu a igualdade no segundo tempo. A vaga acabou decidida nos pênaltis, com vitória do Altos por 11 a 10.
Além do resultado esportivo, a eliminação teve um gosto amargo para a torcida tricolor, potencializado pela provocação dos piauienses nas redes sociais após o duelo: “Já foi aprovado o valor para freguês na maquininha! Seguimos invictos contra o adversário desta noite”, publicou o perfil oficial do Altos à época.
Agora, em um momento decisivo da temporada, a Cobra Coral tem a chance de escrever uma nova história. Com o apoio da torcida e jogando o primeiro confronto em casa, o Tricolor do Arruda busca não apenas seguir vivo na competição, mas também encerrar um incômodo histórico diante do rival piauiense.
Já foi aprovado o valor para freguês na maquininha! ????— Altos Oficial (@OficialAltos) January 8, 2024
Seguimos invictos contra o adversário desta noite. Em quatro jogos são três vitórias e um empate:
Altos 2 x 2 Santa Cruz;
Santa Cruz 0 x 1 Altos;
Altos 1 x 0 Santa Cruz;
Altos 2 x 0 Santa Cruz. pic.twitter.com/bMOyNk9NT5
Retrospecto entre Santa Cruz e Altos:
Total de jogos: 4
Vitórias do Altos: 3
Empates: 1
Vitórias do Santa Cruz: 0
Detalhes dos confrontos:
2021 – Série C
Altos 1x0 Santa Cruz (Estádio Albertão)
Santa Cruz 0x1 Altos (Estádio do Arruda)
2021 – Copa do Nordeste
Altos 2x0 Santa Cruz (Estádio Lindolfo Monteiro)
2023 – Pré-Copa do Nordeste
Santa Cruz 2x2 Altos (Tempo normal)
Nos pênaltis: Altos 11x10 Santa Cruz