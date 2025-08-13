Governo do Estado libera jogo no domingo, mas Santa Cruz x Altos é mantido para segunda (18)
A alteração na data da partida foi vetada pela CBF, após o Santa Cruz conseguir a liberação para o jogo ser realizado no final de semana
Publicado: 13/08/2025 às 16:19
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Desde a confirmação da partida contra o Altos para a segunda-feira (18), o Santa Cruz vem trabalhando forte nos bastidores para realizar a mudança do jogo para o final de semana, visando uma maior facilidade ao torcedor. Neste trabalho, o clube tricolor conseguiu a liberação do Governo do Estado para atuar no domingo (17), às 16h, mas a alteração foi vetada pela CBF.
Segundo o clube tricolor, o Governo de Pernambuco garantiu forças de segurança para ser viável a realização do jogo da Cobra Coral no domingo, na Arena de Pernambuco,, mesmo dia em que o Náutico realiza partida no estádio dos Aflitos, às 19h, pela Série C.
A CBF, no entanto, manteve o jogo para a data e horário já confirmados anteriormente, impossibilitando a chance da realização do jogo no final de semana. O motivo do veto da entidade não foi esclarecido pelo Santa Cruz.
Após todo o imbróglio, Santa Cruz e Altos está confirmado para a próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, penúltimo mata-mata na disputa pelo acesso à Terceira Divisão.
Após duelo de ida na Arena, os clubes voltam a se encontrar no domingo, 24 de agosto, em Teresina. O clube piauiense atua em casa a partida de volta por ter feito melhor campanha até aqui na competição nacional.
Através de uma das suas redes oficiais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se pronunciou sobre o ocorrido. A governadora confirmou a liberação do jogo para o domingo e ressaltou que a definição dependia exclusivamente da CBF.
Se depender da presença de policiais nas ruas, vai ter jogo do Santa Cruz, no próximo domingo! O Governo de Pernambuco garante a segurança de todos os torcedores que forem ao estádio assistir às partidas dos clubes pernambucanos, independente do dia. (+)— Raquel Lyra (@raquellyra) August 13, 2025
A decisão de alterar a data dos jogos é exclusiva da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Seguiremos atentos e trabalhando pela segurança pública de Pernambuco.— Raquel Lyra (@raquellyra) August 13, 2025