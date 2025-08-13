Jogos da Série D terão árbitro de vídeo a partir das oitavas de final

Dezesseis equipes seguem na disputa das oitavas da Série D. Mudança na fase de oitavas de final foi decidida em reunião entre clubes e CBF

Confrontos da Série D com árbitro de vídeo ( Rafael Vieira)

O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de ida das oitavas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025 neste fim de semana. Quatro jogos serão disputados no sábado (16/8), outros três no domingo (17/8) e um encerra a rodada na segunda-feira (18/8).

VAR nas oitavas de finalApós um fim de semana de decisões no Brasileirão Série D Will Bank, com transmissão ao vivo do Metrópoles, as equipes classificadas às oitavas de final foram definidas. E, a partir da próxima fase, os confrontos do torneio contarão com uma novidade: a utilização do árbitro de vídeo (VAR) durante as partidas.

Esta será a primeira vez que o VAR será utilizado nesta temporada da Série D. A implementação do árbitro de vídeo foi discutida no fim de julho, quando representantes da quarta divisão se reuniram com dirigentes da CBF na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

