Rokenedy x Felipe Alves: Desempenho de goleiros vira dor de cabeça para o Santa Cruz

Felipe Alves e Rokenedy, goleiros do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz vive um dilema na posição mais sensível do futebol: a meta. A temporada de 2025 tem exposto a instabilidade na meta coral, com Rokenedy e Felipe Alves se revezando entre boas atuações e falhas decisivas. A disputa pela titularidade, que deveria ser saudável, transformou-se em uma verdadeira dor de cabeça para a comissão técnica comandada por Marcelo Cabo.

Revelado pelas categorias de base, Rokenedy ganhou espaço no início do ano devido a lesões de outros goleiros. Com personalidade, começou bem, com defesas importantes e um desempenho sólido no Campeonato Pernambucano. Sua evolução rendeu a renovação contratual até 2026. No entanto, algumas falhas em jogos decisivos, como no clássico contra o Sport e na partida contra o Sergipe pela Série D, colocaram sua permanência entre os titulares em xeque.

Por outro lado, Felipe Alves chegou ao Arruda com status de reforço experiente. Aos 36 anos, traz no currículo passagens por Fortaleza, São Paulo e Fluminense. Contratado pela SAF do clube, ele estreou no início da Série D, mas ainda não conseguiu convencer. Sua segurança com os pés e experiência foram ofuscadas por erros que culminaram em gols adversários e em vaias da torcida.

Segundo o treinador, a atuação de Rokenedy, especialmente nas penalidades, teve o respaldo de uma preparação cuidadosa e do apoio constante do experiente Felipe Alves. “Sabe quem ajudou essa grande atuação do Rokenedy? O Felipe Alves. O Felipe tem conversado e passado sua experiência para ele. Conversou nos treinamentos e nas disputas de pênaltis”, destacou Cabo, após a partida.

A oscilação de ambos preocupa, sobretudo em um momento decisivo da temporada. O Santa Cruz segue vivo na Série D e sonha com o acesso, mas a falta de estabilidade no gol pode comprometer o desempenho da equipe nas fases eliminatórias.

O técnico Marcelo Cabo tem evitado polemizar a disputa, afirmando confiar nos dois goleiros e destacando a importância de respaldo psicológico para a posição. Enquanto isso, a torcida segue dividida: parte confia no talento bruto de Rokenedy, outros pedem a experiência de Felipe Alves. O que todos têm em comum é o desejo por um goleiro que transmita segurança, algo ainda em falta no Arruda em 2025.

