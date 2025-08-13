Rokenedy x Felipe Alves: Desempenho de goleiros vira dor de cabeça para o Santa Cruz
Goleiros sob pressão: Rokenedy e Felipe Alves vivem temporada marcada por falhas no Santa Cruz
Publicado: 13/08/2025 às 13:36
Felipe Alves e Rokenedy, goleiros do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz vive um dilema na posição mais sensível do futebol: a meta. A temporada de 2025 tem exposto a instabilidade na meta coral, com Rokenedy e Felipe Alves se revezando entre boas atuações e falhas decisivas. A disputa pela titularidade, que deveria ser saudável, transformou-se em uma verdadeira dor de cabeça para a comissão técnica comandada por Marcelo Cabo.
Por outro lado, Felipe Alves chegou ao Arruda com status de reforço experiente. Aos 36 anos, traz no currículo passagens por Fortaleza, São Paulo e Fluminense. Contratado pela SAF do clube, ele estreou no início da Série D, mas ainda não conseguiu convencer. Sua segurança com os pés e experiência foram ofuscadas por erros que culminaram em gols adversários e em vaias da torcida.
Segundo o treinador, a atuação de Rokenedy, especialmente nas penalidades, teve o respaldo de uma preparação cuidadosa e do apoio constante do experiente Felipe Alves. “Sabe quem ajudou essa grande atuação do Rokenedy? O Felipe Alves. O Felipe tem conversado e passado sua experiência para ele. Conversou nos treinamentos e nas disputas de pênaltis”, destacou Cabo, após a partida.
A oscilação de ambos preocupa, sobretudo em um momento decisivo da temporada. O Santa Cruz segue vivo na Série D e sonha com o acesso, mas a falta de estabilidade no gol pode comprometer o desempenho da equipe nas fases eliminatórias.
O técnico Marcelo Cabo tem evitado polemizar a disputa, afirmando confiar nos dois goleiros e destacando a importância de respaldo psicológico para a posição. Enquanto isso, a torcida segue dividida: parte confia no talento bruto de Rokenedy, outros pedem a experiência de Felipe Alves. O que todos têm em comum é o desejo por um goleiro que transmita segurança, algo ainda em falta no Arruda em 2025.