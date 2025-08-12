Torcida do Santa Cruz critica data e local de jogo decisivo contra o Altos-PI

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira/ DP Foto)

A torcida do Santa Cruz reagiu com insatisfação à definição da data, horário e local do jogo de ida contra o Altos-PI, válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada para a próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

A decisão gerou protestos nas redes sociais, onde torcedores tricolores criticaram principalmente a escolha de um dia útil à noite e o local do jogo, apontando dificuldades de mobilidade e acesso à Arena, localizada fora da capital. O clube tenta junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma mudança para o final de semana, com o objetivo de facilitar a presença da torcida.

“Numa segunda-feira é um dia muito ruim, ainda mais jogar na Arena. Estou tentando viabilizar esse jogo ainda no final de semana. Se tem os argumentos de dois jogos no mesmo dia, de efetivo, vamos de toda forma reverter essa situação”, afirmou o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, em entrevista à Rádio Jornal.

A solicitação do clube esbarra em uma recomendação dos órgãos de segurança pública de Pernambuco, que orientam que os três principais clubes do estado, Santa Cruz, Sport e Náutico, não atuem em casa no mesmo dia, como forma de facilitar a logística e a segurança das partidas.

No mesmo fim de semana, Sport enfrenta o São Paulo, no sábado (16), na Ilha do Retiro, pela Série A, enquanto o Náutico recebe o Anápolis no domingo (17), nos Aflitos, pela Série C. Por isso, o Santa Cruz acabou sendo alocado para a segunda-feira.

No último domingo (10), o Santa Cruz entrou em campo na Arena de Pernambuco e atraiu mais de 35 mil torcedores, registrando seu maior público como mandante no estádio. A expectativa era de quebrar esse recorde diante do Altos-PI, em mais um duelo decisivo. No entanto, a escolha do dia e horário — além do local — é vista como prejudicial para a presença do público, o que pode impactar diretamente no desempenho financeiro e esportivo do clube.