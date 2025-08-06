CBTU prepara esquema especial no metrô para o jogo entre Santa Cruz x Sergipe

Metrô (Nivaldo Fran)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou um esquema especial para o metrô neste sábado (09), em função da partida entre Santa Cruz e Sergipe, marcada para às 17h, na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de grande movimento de torcedores antes e após o jogo.

Durante o início da partida, a CBTU realizará monitoramento do fluxo de passageiros por meio do sistema de câmeras, com possibilidade de reforço na operação, inserindo trens extras caso a demanda aumente significativamente.

As linhas Centro e Sul irão operar em horário estendido, das 5h às 23h, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos torcedores. A estação Cosme e Damião, que integra a Linha Centro, será a principal porta de entrada para o estádio, com acesso garantido por um corredor exclusivo de ônibus.

Após o término do jogo, será implantado um esquema especial com trens reservas posicionados na Estação Camaragibe. A medida visa agilizar o escoamento dos torcedores concentrados na estação Cosme e Damião, facilitando o deslocamento dos passageiros e evitando aglomerações.

De acordo com o Santa Cruz, mais de 25 mil ingressos já haviam sido vendidos até a manhã desta quarta-feira (6). A diretoria coral projeta casa cheia, impulsionada pelo momento decisivo da equipe na competição.