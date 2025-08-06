Santa Cruz quer evitar fantasma das penalidades na decisão contra Sergipe

Santa Cruz decisão de pênaltis (Rafael Vieira)

Dizem que pênalti é loteria, mas para o Tricolor do Arruda, tem sido mais um jogo de azar do que de sorte. Com a missão de reverter a desvantagem e seguir vivo na Série D, o Santa Cruz recebe o Sergipe neste sábado (9), às 17h, na Arena Pernambuco, precisando vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar direto às oitavas de final. Caso vença por apenas um gol, a vaga será definida nos pênaltis, um cenário que traz à tona um histórico recente nada favorável.

Um levantamento feito pela reportagem do DP Esportes mostra que o Tricolor do Arruda tem um retrospecto recente preocupante em disputas por penalidades máximas. Das últimas 10 decisões desde 2020, o clube venceu apenas duas, contra o Náutico em 2020 e diante do Afogados da Ingazeira em 2021. Desde então, foram cinco eliminações consecutivas nesse tipo de confronto.

Na temporada passada, o Santa caiu nas penalidades tanto na pré-Copa do Nordeste, diante do Altos, quanto no Campeonato Pernambucano, contra o arquirrival Sport. Em 2023, a eliminação foi para o Petrolina, também nos pênaltis. A última vitória ocorreu há mais de três anos.

A estatística acende um alerta para o técnico Marcelo Cabo e para os jogadores, que terão que demonstrar muito mais do que técnica: será preciso controle emocional e frieza, caso a vaga seja decidida nas penalidades.

Confira o retrospecto recente:

2024: Eliminações para Sport (5x3) e Altos (11x10)

2023: Eliminação para o Petrolina (5x4)

2022: Eliminação para o Náutico (7x6)

2021: Vitória sobre o Afogados (5x4) e eliminação para o Floresta (4x2)

2020: Vitória sobre o Náutico (7x6) e eliminações para Salgueiro, Confiança e Atlético-GO



Motivo para acreditar

No gol, o Tricolor tem motivos para acreditar. O jovem da base Rokenedy, já defendeu penalidades, como na Copa São Paulo 2020, que classificou o Santa Cruz para a terceira fase, e recentemente em amistoso contra o CSA. Outra opção é o experiente arqueiro Felipe Alves, conhecido como “Homem de Gelo”, que tem nove defesas de pênalti na Série A, incluindo cobranças de jogadores renomados como Diego Souza, Eduardo Vargas e Gustavo Scarpa.



Arena cheia e pressão positiva

Em meio à tensão da partida decisiva, a diretoria coral aposta na força da torcida para empurrar o time rumo à classificação. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos nas primeiras 24 horas de comercialização, e a expectativa é de casa cheia na Arena Pernambuco. A presença em massa da torcida pode ser o diferencial para evitar o drama dos pênaltis e buscar uma vitória por dois ou mais gols, garantindo a classificação sem sustos.

