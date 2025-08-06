Toty, Nathan e Ariel: saiba quem está liberado pelo Santa Cruz para decisão na Série D?

Toty, Nathan e Ariel, jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz vive a expectativa de contar com reforços importantes para o confronto decisivo contra o Sergipe, neste sábado (9), às 17h, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Em contato da reportagem do DP Esportes com o diretor médico do clube, Dr. Mário Valente, foram trazidas atualizações importantes sobre os laterais Toty e Nathan, o atacante Ariel, e outros nomes do elenco.

Titular nas últimas quatro partidas e destaque da equipe tricolor, o lateral Nathan sofre uma forte pancada no tornozelo durante o último jogo. Substituído no intervalo, o jogador está em tratamento intensivo, mas o departamento médico se mostra otimista com sua recuperação. “Nathan está em terapia intensiva, acredito que consigo colocá-lo para o jogo. Ele tem evoluído bem, e ainda temos alguns dias de trabalho pela frente”, explicou o diretor médico do clube.

Já o lateral Toty, inicialmente dado como dúvida, também foi liberado para a transição física e vem realizando trabalhos em campo desde o final de semana passado, sinal positivo para seu possível retorno.

Ariel e Renato, ambos atacantes, também seguem em fase de recuperação após lesões musculares na panturrilha. Segundo o médico, a dupla já completou uma semana de tratamento e pode estar apta a reforçar o Santa Cruz no duelo decisivo contra o Sergipe.

Outro nome que pode reaparecer é Vini Hora. O atacante já foi liberado para a transição física e está atualmente sob os cuidados do departamento de preparação física. Sua participação no duelo, no entanto, ainda depende da evolução nos próximos dias. Com o elenco sendo cuidadosamente avaliado, o técnico do Santa Cruz aguarda definições médicas para montar a equipe que entra em campo contra o Sergipe.

Procedimento cirúrgico

Já Israel passou por cirurgia para correção de uma hérnia de disco, após não responder ao tratamento fisioterápico. A previsão de recuperação é de seis a oito semanas.



