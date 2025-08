Beto Lago: 'Santa Cruz perde em mais um jogo fraco no Brasileiro da Série D'

Elenco do Santa Cruz (Divulgação/ sergioluisfotografia)

O que ocorreu com o futebol do Santa Cruz que, após liderar com folga os jogos de ida da primeira fase, deixou sua torcida tão desanimada? Ontem, na capital sergipana, o Tricolor apresentou um desempenho decepcionante e foi derrotado por 2x1 pelo Sergipe, na primeira partida do mata-mata. Agora, a equipe precisa vencer por, pelo menos, um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois gols para avançar direto. O jogo começou mal para os corais, logo aos seis minutos, quando o atacante Matheus Sacramento abriu o placar para o Sergipe, um balde de água fria para os torcedores que compareceram ao Batistão. O goleiro Rokenedy falhou feio no lance, porém, fez duas defesas cruciais que evitaram um placar maior. O empate aconteceu aos 28, em jogada ensaiada: Willian Júnior cobrou escanteio para Geovany na entrada da área. O meia ajeitou a bola e colocou no canto, no único momento ofensivo digno de nota do Santa Cruz, além das discussões acaloradas entre os dois bancos de reservas. No segundo tempo, nova falha, desta vez da zaga, deixando Rickelme livre para cabecear e marcar o segundo gol do Sergipe. O técnico Marcelo Cabo promoveu diversas alterações, mas o Santa Cruz se limitou a levar perigo com cruzamentos para a área. Esse tem sido o padrão nas últimas partidas. Derrota justa, com o Santa Cruz sem transmitir confiança. Domingo, na Arena de Pernambuco, o time que brilhou no início do Brasileiro precisa mostrar sua garra. Ou então poderá dizer adeus a mais uma chance de acesso.

Em um jogo difícil, o Central bateu o Lagarto por 1x0, no Luiz Lacerda, e garantiu vantagem importante no mata-mata. O gol da vitória foi de Lazarini, que aproveitou uma falta bem cobrada por Augusto Potiguar. Um empate no domingo garantirá a equipe centralina na próxima fase, mas a atenção deve ser redobrada, pois o Lagarto é forte em casa. Por outro lado, a Patativa ainda não perdeu fora de Caruaru.

Noite de Patrick Allan

Nos Aflitos, o clima foi de nervosismo e festa. O Náutico chegou a perder dois jogadores por lesão nos 30 minutos iniciais, o que poderia complicar a partida. Porém, a entrada de Patrick Allan foi decisiva: ele marcou o primeiro gol e deu os passes para Vinícius e Hélio Borges, contribuindo para a vitória. O Retrô reclamou de um pênalti não marcado no primeiro tempo, mas teve um desempenho bem limitado em campo. A vitória deixa a classificação do Timbu bem mais próxima, enquanto a derrota mantém a Fênix na zona de rebaixamento.

Hora do "Plano (Série) B"

O Sport segue sem vencer, após mais um empate frustrante. O técnico Daniel Paulista afirmou que “o time está competindo”, mas é inegável que isso não é suficiente. Em duas partidas em que poderia ter conquistado a vitória, o Leão vacilou na defesa contra o Santos e nas finalizações contra o Bahia. É urgente uma reviravolta para afastar essa “inhaca” que assombra a equipe. Essa é a hora de ativar o “Plano (Série) B”, e falarei mais sobre isso amanhã!