Hélio dos Anjos avalia vitória do Náutico sobre o Retrô: "Preparamos para fazer jogo avassalador"

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Gabriel França / CNC)

Embalado na Série C, o Náutico venceu com facilidade a equipe do Retrô neste domingo (3). Os alvirrubros aplicaram um placar de 3 a 0 no adversário local e assumiram a o 3º lugar na disputa da Terceira Divisão nacional.

Após a vitória incontestável, o treinador Hélio dos Anjos avaliou a atuação da equipe e revelou a preparação para realizar um jogo avassalador contra a Fênix de Camaragibe. O comandante alvirrubro destacou a mobilização que a sua equipe teve para o duelo.

“A gente sempre quer que busque mais, mas hoje a partir do 3 a 0 a única coisa que eu pedi foi que a gente não podia tomar gol. Nós preparamos a equipe para fazer um jogo avassalador, vocês podem ter certeza. A equipe foi preparada para isso. Camisa sozinha não ganha jogo, mas camisa com trabalho e torcida, ganha jogo”, ressaltou Hélio dos Anjos.

“Na disputa do Náutico com o adversário de hoje, o grande é o Náutico. Enquanto eu for treinador aqui, o grande é o Náutico, independente do adversário. O respeito sempre vai existir e a melhor maneira de você respeitar um adversário é trabalhar para vencê-lo. Em momento algum nós tivemos empolgação no jogo. Nós preparamos o time no intervalo para decidir o jogo novamente. Mas a volta nossa (segundo tempo) foi decisiva para você administrar o jogo”, completou.