Central vence o Lagarto no Lacerdão e sai na frente no mata-mata da Série D

Central vence o Lagarto no Lacerdão (Rafael Vieira / FPF)

O Central saiu na frente no primeiro mata-mata rumo ao acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. No Lacerdão, a Patativa venceu o Lagarto por 1 a 0 neste domingo (3), pela partida de ida da segunda fase da Quarta Divisão nacional.

O gol isolado da partida foi marcado pelo zagueiro Lazarani. Na marca dos 16 minutos da segunda etapa, o defensor do Central cabeceou livre na segunda trave após cobrança de falta com capricho do lateral Augusto Potiguar.

Conseguindo sair na frente em um duelo equilibrado, sobretudo no primeiro tempo, a equipe pernambucana se segurou na reta final para manter o resultado positivo e a vantagem mínima para o jogo de volta.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, 10 de agosto, às 16h, pela partida de volta da classificatória. O duelo acontecerá no estádio Barretão, em Lagarto, e a Patativa joga pelo empate para se classificar.

Vale lembrar que classificando neste primeiro mata-mata, o Central espera entre Maranhão ou Tuna Luso para saber seu adversário nas oitavas de final da Série D. Ao total, são três confrontos de mata-mata para conquistar o acesso à Série C do Brasileiro.