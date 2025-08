Pressão: Santa Cruz precisa reverter desvantagem contra o Sergipe para seguir vivo

Com a corda no pescoço, Santa Cruz aposta tudo contra o Sergipe para seguir na Série D

Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Pressionado e em clima de decisão, o Santa Cruz entra em campo no próximo domingo (10), às 17h, para encarar o Sergipe pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Derrotado por 2 a 1 na ida, no Estádio Batistão, em Aracaju, o Tricolor do Arruda precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final. Caso vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

A partida deve ser disputada na Arena de Pernambuco, após decisão da diretoria coral de mudar o local do jogo, inicialmente previsto para o Arruda. A alteração ainda depende de confirmação oficial por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas a expectativa é de que a mudança seja homologada nos próximos dias.

Vitória necessária

No primeiro confronto, o Sergipe foi mais eficiente e construiu a vantagem com gols de Matheus Sacramento e Rickelme, enquanto Geovany Soares descontou para o Santa Cruz. Agora, o clube sergipano joga por qualquer empate ou vitória fora de casa para avançar de fase.

Já a Cobra Coral, ciente da pressão, aposta no apoio de sua torcida e no fator casa, ainda que em outro estádio, para buscar a virada. O duelo pode representar a última partida da temporada coral, já que uma eliminação encerraria o calendário de jogos em 2025, com consequências esportivas e financeiras para o clube.

Expectativa e mobilização

A diretoria tricolor espera mobilizar a torcida para transformar a Arena de Pernambuco em um verdadeiro caldeirão. O clube trabalha com campanhas de incentivo à presença em massa dos torcedores, buscando repetir o tradicional ambiente de apoio visto nas arquibancadas do Arruda.