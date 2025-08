Santa Cruz perde para o Sergipe no jogo de ida da segunda fase da Série D

Sergipe (Reprodução)

O Tricolor do Arruda largou atrás na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz foi derrotado por 2 a 1 pelo Sergipe, neste domingo (3), no Estádio Batistão, em Aracaju, na partida de ida do primeiro mata-mata da competição. O Gipão foi mais eficiente e construiu a vitória com gols de Matheus Sacramento e Rickelme, um em cada tempo. A Cobra Coral fez o seu tento com Geovany Soares.

Com o resultado, o Tricolor do Arruda precisa vencer por pelo menos um gol de diferença no jogo de volta para levar a decisão aos pênaltis. Caso vença por dois ou mais, avança diretamente às oitavas de final.

A partida decisiva está marcada para o próximo domingo (10), às 17h. Inicialmente previsto para o Estádio do Arruda, o confronto deverá ser transferido para a Arena de Pernambuco, conforme planejamento da diretoria coral. A mudança ainda depende de confirmação oficial por parte da CBF.



O jogo

O início da partida foi marcado por uma postura ofensiva do Sergipe, enquanto o Santa Cruz tentava conter o ímpeto inicial do adversário. Logo aos seis minutos, em um contra-ataque veloz, Mauro recebeu no meio-campo e lançou com precisão para Matheus Sacramento pela direita. O centroavante avançou em velocidade e finalizou direto para o gol, contando com uma falha do goleiro Rokenedy para abrir o marcador: 1 a 0.

Com muita intensidade desde os primeiros minutos, o Gipão buscava ser objetivo e explorar os dois lados do campo para chegar ao ataque. Em uma das investidas, Matheus Sacramento cruzou pela esquerda, Mauro tentou o desvio de cabeça e, na sobra, Iago Pereira emendou um forte chute da entrada da área, exigindo boa defesa do goleiro Rokenedy. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Rickelme rolou para PH que cruzou na área para Matheus Henrique que cabeceou firme para nova defesa do arqueiro coral.

Sentindo o golpe do gol sofrido, o Tricolor do Arruda passou a errar muitos passes e mostrava dificuldades para se organizar em campo. Mesmo em um momento de instabilidade, foi na bola parada que a Cobra Coral encontrou seu gol. Em cobrança de escanteio ensaiada, Willian Júnior tocou para Geovany que apareceu livre na entrada da área, bateu firme, a bola desviou na zaga colorada e morreu no fundo da rede: 1 a 1.

#SérieD | O gol de Geovany, que deixou tudo igual ainda no primeiro tempo! VAMOOOOOS PELA VIRADA, NAÇÃO! ???? pic.twitter.com/5dMmqnKFUa — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 3, 2025

Em busca de retomar a vantagem, o Sergipe voltou a pressionar. Após cruzamento pela direita, a bola sobrou para Felipe Pará, que soltou uma bomba e obrigou Rokenedy a fazer mais uma grande defesa. Na sequência, os jogadores colorados reclamaram de um possível pênalti de Nathan em Rickelme, mas o árbitro mandou seguir. À beira do gramado, o clima esquentou: os técnicos das duas equipes trocaram farpas e acabaram advertidos com cartão amarelo. Na última chance do primeiro tempo, Matheus Sacramento cobrou falta com força, e a bola passou muito perto, raspando a trave tricolor.

SEGUNDO TEMPO

Assim como na primeira etapa, o Santa Cruz voltou desligado do vestiário e foi novamente punido. Logo no início do segundo tempo, Felipe Pará cruzou pela esquerda e Rickelme apareceu bem na área para cabecear firme e balançar as redes, colocando o Gipão novamente em vantagem: 2 a 1.

Atrás no placar, o Tricolor do Arruda partiu para o ataque em busca do empate. Em um contra-ataque veloz puxado por Thiago Galhardo, Willian Júnior recebeu pela direita, dominou e bateu com perigo, mas parou em boa defesa do goleiro Alan Alves. Pouco depois, em nova jogada ofensiva, o atacante arriscou de fora da área, mas Alan Alves voltou a aparecer bem, defendendo com segurança.

Se expondo no campo ofensivo, a Cobra Coral seguiu pressionando em busca do empate. E quase conseguiu com Willian Júnior, que cobrou falta direto para o gol e obrigou Alan Alves a espalmar para escanteio. Na sequência, a pressão aumentou: Gabriel arriscou de fora da área, o goleiro deu rebote, e Adailson aproveitou a sobra para finalizar, mas Alan Alves fez mais uma grande defesa, salvando o Gipão.

O Santa Cruz chegou a assumir o controle da posse de bola e adiantou suas linhas, mas esbarrou na falta de qualidade para criar chances efetivas no setor ofensivo. O Sergipe, por sua vez, soube se defender bem, segurou o resultado até o apito final e agora leva vantagem para o jogo de volta, podendo até empatar em Recife para avançar de fase.



FICHA DA PARTIDA:

SERGIPE 2

Alan Alves; Ronaldo Santos, Matheus Henrique, Júnior Sergipano e PH (Rychelmy); Pedro Santos, Rickelme (Eduardo Guedes) , Iago Pereira e Felipe Pará (Ericson); Matheus Sacramento (Ryan) e Mauro (Tinga). Técnico: Dico Wolley.

SANTA CRUZ 1

Rokenedy; Yuri Ferraz, Matheus Vinícius, Eurico e Nathan (Vinicius Silva); Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior (Pedro Henrique); Thiaguinho (João Pedro), Geovany Soares (Lucas Bessa) e Thiago Galhardo (Adailson). Técnico: Marcelo Cabo.

Local: estádio Batistão, em Aracaju

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Fernanda Felix da Silva (ambos do MA)

Cartões amarelos: Matheus Sacramento, Tinga, Júnior Sergipano e Ronaldo Santos (SER); Yuri Ferraz e Thiago Galhardo (STA)

Gols: Matheus Sacramento (6'/1º) e Rickelme (1'/1º) (SER); Geovany Soares (28'/1º) (STA)